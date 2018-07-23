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YENİMEK Yaz Okulları'na yoğun ilgi

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YENİMEK Yaz Okulları'na yoğun ilgi
Yenimahalle Belediyesi’nin tatile gidemeyen 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için ücretsiz olarak hizmete sunduğu YENİMEK Yaz Okulları, dolup taşıyor.

Yenimahalle Belediyesi'ne ait kurs merkezlerinde 28 ayrı branşta eğitim veren YENİMEK’e toplamda 5 bin öğrenci başvuru yaptı.

Hem yeteneklerini keşfediyorlar hem de eğleniyorlar

Başvuruların hiçbirini geri çevirmeyen belediye, öğrencilere bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, dil eğitimi, seramik ve cam teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları, sanat ve tasarım, müzik ve gösteri sanatları ile satranç gibi branşlar adı altında, konusunda uzman eğitmenlerle hizmet veriyor.

Yaz tatillerine Yenimahalle’nin kurslarıyla renk katan öğrenciler, bu sayede hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğleniyor.

Yenimahalle'de keyifli bir yaz

Kurslar ile Yenimahalleli çocukların keyifli bir yaz yaşayacağına değinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz istiyoruz ki çocuklarımız sporla, sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımızla her sene olduğu gibi bu sene de hizmet veriyoruz. Tatile gidemeyen çocuklarımız üzülmesin, Yenimahalle'de keyifli bir yaz yaşayacaklar" dedi.

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