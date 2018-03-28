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Yerel Buluşmalar İstişare Toplantıları devam ediyor

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Yerel Buluşmalar İstişare Toplantıları devam ediyor
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında federasyon yöneticileri, dernek yöneticileri, oda yöneticileri ve taksi durakları başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda istek ve talepler dinlendi. Belediye çalışmalarının ana gündem maddesi olduğu toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. Çözüm önerilerinin birlikte arandığı toplantıda, Başkan Akgül’ün sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek ve göreve geldiği günden bu zamana kadar yaptığı sosyal hizmetler ise büyük takdir topladı.

 

81 ile aynı hizmet götürülüyor

Demokrasinin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemli rol üstlendiğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “21. yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olacaktır. Bundan en küçük tereddüdümüz yoktur. Bugün Türkiye bölgesel bir güçtür. İstikrar abidesi olan ülkemizi yolundan döndürmeye çalışanlar, ayağımıza pranga vurmak isteyenler vardır. Ancak bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler. 7 bölge 81 ile aynı hizmeti götüren hükümetimiz ve belediyelerimiz örnek teşkil ediyor. Yerel yönetim bazında Başkan Akgül’ün görevde bulunduğu 9 yılda Mamak çok ciddi bir ivme kazandı. Çok ciddi yatırımlar yaptı. Kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

 

Hizmetler istek ve taleplere göre şekilleniyor

İlçede birlik ve beraberlik için çalışmaların bir bir hayata geçtiğini kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Mamak sosyo-kültürel, sportif alanda gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimin temelinde ise bu istişareler büyük önem taşıyor. Sizlerin istekleri ve talepleri doğrultusunda hizmetlere yön veriliyor” dedi.

 

STK’lar ilçemize değer katıyor

Toplumun dinamik yapılarından birinin de sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” STK’ların yerel yönetimlerle olan iletişimi ve faaliyetleri ilçenin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden bugüne bu tür toplantıları önemsedik. Çünkü biliyoruz ki istişarede hayat var. Başlatmış olduğumuz yerel buluşmalarda tek bir amacımız sizlerin dilek ve temennilerini alarak daha iyisini gerçekleştirmek. Biz büyük bir aileyiz. Bu düşünceyle çalışıyor bu düşünceyle hizmet veriyoruz. Birlikte rahmet olacağını ayrılıkta gazap olacağını çok iyi biliyoruz” dedi.

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