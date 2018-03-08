Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti

Yeniden adaylık düşünüyor musunuz sorusuna ise Başkan Çetin “Allah nasip ettikçe, siyasi büyüklerimiz uygun gördükçe ve hemşerilerimiz teveccüh gösterdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Yerel Gazeteciler Derneği üyesi bir grup gazeteciyi yemekte ağırladı. Pursaklar, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Gölbaşı, Akyurt gibi çok sayıda ilçeden katılan yerel gazetecilere Pursaklar’ı anlatan Başkan Çetin “Bizim derdimiz hizmet etmek, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hamdolsun Pursaklar’ı belde olarak teslim alıp Ankara’nın en genç ilçesi yaptık” dedi. 2004’ten bugüne Pursaklar’ın değişimin yer aldığı sineviyonu izleyen gazeteciler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip soru cevap şeklinde sohbeti sürdürdü. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e yöneltilen ‘Tekrar aday olacak mısınız?’ sorusuna cevap veren Başkan Çetin “Bir dönem belde belediye başkanlığı yaptık. İki dönemdir ilçe belediye başkanlığı yapıyoruz. Her zaman şunu söyledik; Allah nasip ettikçe, siyasi büyüklerimiz uygun gördükçe ve hemşerilerimiz teveccüh gösterdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Pursaklar’ı seviyoruz. Kendimizi millete hizmet davasına adadık. Rabbim nerde neyi nasip ederse önemli olan o işi hakkıyla yapabilmektir. Bizler Pursaklar’da çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye’de birçok ilke imza atan projeler hayata geçirdik. Pursaklar’ı Tebessüm Şehri yaptık” diye konuştu.
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