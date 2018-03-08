Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti

Yerel Gazeteciler Derneği üyesi gazeteciler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları birinci ağızdan dinledi.

Yeniden adaylık düşünüyor musunuz sorusuna ise Başkan Çetin “Allah nasip ettikçe, siyasi büyüklerimiz uygun gördükçe ve hemşerilerimiz teveccüh gösterdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.