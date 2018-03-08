  • BIST 116.567
  • Altın 162,494
  • Dolar 3,8228
  • Euro 4,7122
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C

Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti

»
Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti
Yerel Gazeteciler Derneği üyesi gazeteciler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları birinci ağızdan dinledi.

Yeniden adaylık düşünüyor musunuz sorusuna ise Başkan Çetin “Allah nasip ettikçe, siyasi büyüklerimiz uygun gördükçe ve hemşerilerimiz teveccüh gösterdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Yerel Gazeteciler Derneği üyesi bir grup gazeteciyi yemekte ağırladı. Pursaklar, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Gölbaşı, Akyurt gibi çok sayıda ilçeden katılan yerel gazetecilere Pursaklar’ı anlatan Başkan Çetin “Bizim derdimiz hizmet etmek, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hamdolsun Pursaklar’ı belde olarak teslim alıp Ankara’nın en genç ilçesi yaptık” dedi. 2004’ten bugüne Pursaklar’ın değişimin yer aldığı sineviyonu izleyen gazeteciler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip soru cevap şeklinde sohbeti sürdürdü. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e yöneltilen ‘Tekrar aday olacak mısınız?’ sorusuna cevap veren Başkan Çetin “Bir dönem belde belediye başkanlığı yaptık. İki dönemdir ilçe belediye başkanlığı yapıyoruz. Her zaman şunu söyledik; Allah nasip ettikçe, siyasi büyüklerimiz uygun gördükçe ve hemşerilerimiz teveccüh gösterdikçe hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Pursaklar’ı seviyoruz. Kendimizi millete hizmet davasına adadık. Rabbim nerde neyi nasip ederse önemli olan o işi hakkıyla yapabilmektir. Bizler Pursaklar’da çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye’de birçok ilke imza atan projeler hayata geçirdik. Pursaklar’ı Tebessüm Şehri yaptık” diye konuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligini bitimine bir hafta kala Bolu Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek Play Off’u garantiledi28 Şubat 2018 Çarşamba 10:48
  • 6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği Ilgaz’da düzenlendi22 Şubat 2018 Perşembe 09:29
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti19 Şubat 2018 Pazartesi 09:38
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri hem acil durum araçlarını hem de acil durum numaralarını öğreniyor17 Şubat 2018 Cumartesi 12:28
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 22. Hafta İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-2 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti16 Şubat 2018 Cuma 10:23
  • Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran 14 çiftin nikâhı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kıyıldı15 Şubat 2018 Perşembe 10:24
  • Pursaklar Belediyesi'nin Emek Caddesi üzerinde yapılan Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla tamamlanıyor13 Şubat 2018 Salı 09:17
  • Başkan Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup Bayrak hediye etti12 Şubat 2018 Pazartesi 10:41
  • Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi09 Şubat 2018 Cuma 10:53
  • Pursaklar Kapalı Spor Salonu Ankara Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Pursaklar Belediyesi’ne devredildi08 Şubat 2018 Perşembe 10:28
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim