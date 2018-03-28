“Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları” Uzman Eğitimi Programı İstanbul ve Kocaeli'de Yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Fatih Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi...

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Fatih Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İSMEK ve Kültür A.Ş. işbirliğinde düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları” konulu Uzman Eğitimi Programı, 7 farklı ülkeden 16 kadın uzmanın katılımı ile 4-10 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen sunum ve saha gezileri ile tamamlandı.

Programa, Azerbaycan Hatai Belediyesi Sosyal İşler ve Ekoloji Komisyonu Müdürü Sabina Abdullayeva, Azerbaycan Yasamal Belediyesi Ekoloji ve Çevre Koruma Komisyonu Uzmanı Sima Chalabi, Bosna Hersek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanı Aida Efendic, Bosna Hersek Novi Grad Belediyesi Meclis Üyesi Nejra Dzanko, Bosna Hersek Novi Grad Belediyesi Kültür Merkezi Koordinatörü Samra Omerbasic, Kazakistan Almalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ainur Bekzhanova, Kazakistan Kızılorda Belediyesi Denetim İlişkileri ve Bölgesel Kalkınma Müdürü Gulzat Janabergenova, Kazakistan Kızılorda Belediyesi Akıllı Belediyecilik Geliştirme ve Devlet Hizmetleri Denetim Müdürü Arnagul Pashkenova, Makedonya Ohrid Belediyesi Meclis Başkanı Zhivka Angeloska, Makedonya Ohrid Belediyesi Turizm Koordinatörü Violeta Tunteva, Moğolistan Bagakhangai Belediyesi Daire Başkanı Bolormaa Lkhamtseren, Moğolistan Nalayh Belediyesi Uzmanı Narmandakh Lkhamsuren, Moldova Cruzesti Belediye Başkanı Violeta Crudu, Moldova Yerel Yönetimler Birliği (CALM) Hukuk Müşaviri Ludmila Malai, Tataristan Şehir Meclisi Üyesi Elena Sabakaeva ve Tataristan Nijnekamsk Belediyesi Bütçe Yönetim Müdürü Svetlana Loginova katıldı.

Programın ilk günü, 5 Mart 2018 Pazartesi heyet İSMEK’i ziyaret etti ve burada, İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca tarafından “Yerel Yönetimlerin Meslek Edindirme Uygulamaları” konulu sunumu dinledi ve sonrasında saha gezisi yaptı. Aynı gün TDBB’yi de ziyaret eden heyet, Birlik merkezinde Genel Sekreter Fahri Solak’la bir araya gelerek program ve TDBB’nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. TDBB’deki görüşmeden sonra katılımcılar, Panorama Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Evleri’ni gezdi.

Programın ikinci gününde heyet, Kocaeli’ne giderek burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç tarafından karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve aile ile ilgili çalışmalarını anlatan sunumun ardından heyet, Belediyeye bağlı Spor Okulunu ve KO-MEK’i ziyaret etti, ardından Diriliş Gençlik Kampını gezdi.

Programın üçüncü günü, katılımcılar Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ‘Kadın ve Aile Çalışmaları’ ile ilgili sunumunu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu yaptı. Sunumun ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Usta, heyetin belediye çalışmaları ile ilgili merak ettiği soruları cevapladı. Aynı gün katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen sunumu dinledi ve ardından saha gezisi yaptı.

Programın dördüncü günü, heyet Fatih Belediyesini ziyaret etti. Fatih Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Sema Art Özçelik ‘Umut Evi Koordinasyon Merkezi Projesi’ konulu sunumu yaptı, ardından saha gezisi gerçekleştirildi. Aynı gün heyet, Bağcılar Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Lokman Çağırıcı ile bir araya geldi. Başkan Çağırıcı, heyetin belediye çalışmaları ile ilgili merak ettiği soruları cevapladı. Görüşme sonrası heyet, Bağcılar Belediyesi Kadınlar Günü Programına katıldı ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk eşliğinde Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezini ziyaret etti.

Programın son günü katılımcılar Beyoğlu İŞKUR Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek burada Şube Müdürü Zeynep Kıratlı tarafından “Kadın İstihdamına Yönelik Çalışmalar” konulu sunumu dinledi ve saha gezisi gerçekleştirdi. Ardından Tarihi Yarımada gezisi yapıldı.

9 Mart 2018 Cuma akşamı kapanış yemeği ve sertifika töreni düzenlendi. Törene heyetin yanı sıra TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Gönül Demirel ve TDBB çalışanları katıldı. Yemekte programı değerlendiren katılımcılar programın kendileri için çok verimli geçtiğini, her gidilen belediye ve kurumdan farklı bilgiler öğrendiklerini ve güzel uygulamalar gördüklerini belirttiler.

Değerlendirmelerin ardından heyete katılım sertifikaları takdim edildi.

Program, heyetin 10 Mart 2018 Cumartesi günü İstanbul turunun ardından ülkelerine dönmesi ile tamamlandı.