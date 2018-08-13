YERLİ ÜRETİM ÇOĞALSIN !!

Ebru Oğuzhan Yeter

Tohumculuk kanunu çıkarken, Türkiye’nin tohum ihracatçısı bir ülke olacağı söylenmişti. Oysa, bu bugüne kadar bunun tam tersini yaşadık..

Halen Tarım Bakanlığı ihracatın daha hızlı arttığını söylese de, Tarım bakanlığının sürekli değişen söylemleri bir yana, çevremizdeki üreticilere ve pazara gelen ürünlere bakarak kendimiz gerçeği daha iyi görebiliriz.

Tarım ve ziraat konusunda onlarca üniversite, fakülte ve binlerce işsiz Ziraat mühendislerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bu da ülkemizin tarım konusunda ne durumda olduğunu gösteriyor.