YERLİ ÜRETİM ÇOĞALSIN !!

Tohumculuk kanunu çıkarken, Türkiye’nin tohum ihracatçısı bir ülke olacağı söylenmişti. Oysa, bu bugüne kadar bunun tam tersini yaşadık..

Halen Tarım Bakanlığı ihracatın daha hızlı arttığını söylese de, Tarım bakanlığının sürekli değişen söylemleri bir yana, çevremizdeki üreticilere ve pazara gelen ürünlere bakarak kendimiz gerçeği daha iyi görebiliriz.

Tarım ve ziraat konusunda onlarca üniversite, fakülte ve binlerce işsiz Ziraat mühendislerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bu da ülkemizin tarım konusunda ne durumda olduğunu gösteriyor.

Bildiğimiz gibi ne yazık ki tohumda dışa bağımlıyız. Hazır tohum satan çoğu dış bağlantılı şirketlerin aynı zamanda tarım ilaçlarını da sattığını defalarca okuduk, paylaştık.

Hazır tohumlar hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı değil. Üstelik bu tohumlarla ülkemize giren hastalık ve zararlılar bizim yerli tohum ürünlerimize ve toprağımıza da zarar vermektedir.



Başta çocuklarımız olmak üzere, yavaş yavaş zehirlendiğimizin farkın varmalıyız.

Hem tohumu, hem ilacı, hem hastalığı hem de hastalıkların tedavisini satan yine aynı küresel şirketler.

Hibrit tohumların kısır tohum olduklarını biliyoruz.

İnsana ve doğaya verdiği zararları biliyoruz.

Tohumları, hastalıkları ve ilaçlarıyla birlikte satın aldığımızı da biliyoruz.

İsrail tohumunu topraklarımıza ektiğimizde onun verdiği zararlardan kurtulmanın mümkün olmadığını da bilelim.

Bu tohumlardan tohum almamız mümkün değil, her seferinde yeniden tohum satın almak zorundayız.

Bunlar, hepimizin bildiği her gün yazılan paylaşılan sorunlarımız, çözümleri ile ilgili olarak, her geçen gün sayısı artan yerel tohum üreticileri ve bu üreticilere destek veren kurumlar, dernekler ve şahıslar var..



2006 yılından beri ülkemizin birçok yerinde başlatılan Yerel Tohum Takas çalışmaları hızla çoğalıyor.

Bu umut verici, herkesin kendi bölgesinde bir tohum dahi olsa onu yaşatmak için vereceği mücadele ülkemiz için önemlidir.

Altı yıldır yaptığımız çalışmalarla, birçok farklı bölgede dostlarımıza örnek olmaya, onların çalışmalarına bir tohum kadar olsun katkı sunmaya çalışıyoruz.

Bu zorlu günlerde, yerli üretime ve yerli ürünlere ve küçük üreticiye daha çok sahip çıkmalıyız.

Yerli ürün alalım, yerli ürün kullanalım, yerli malı kullanalım, her ortamda her fırsatta yerli üretimin önemini anlatalım, konuşalım, paylaşalım.

Geresiz kısır çekişmeler yerine, milli birliğimizi koruyarak, ulus bilincimizi ortaya koyacak paylaşımlar yapalım.

‘’YEREL TOHUM ÜRÜN SATIŞ GÜNLERİ’’ kapsamında 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü üreticilerimizi tüketici ile buluşturmaya, sağlıklı yerel ürünlerin daha çok kişiye ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz.



YEREL KÜÇÜK ÜRETİCİ YAŞASIN

YERLİ ÜRETİM ÇOĞALSIN,

YEREL / ATALIK TOHUMLARIMIZ YAŞASIN

KÖYLERİMİZ , YAYLALARIMIZ, MERALARIMIZ, EKİLİ ALANLARIMIZ, ORMANLARIMIZ YOK OLMASIN,

TOPRAĞIMIZ, TOHUMUMUZ, EKMEĞİMİZ BİTMESİN

EKİLEN HER TOHUM, KURDA, KUŞA, AŞA YETSİN DİYE !!