Yeşil Gün Projesi Bağlum’da başladı

Mahallelerin peyzaj, yol asfalt çalışması, çevre düzenlemesi, bakım onarım, temizlik çalışmalarının yapılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen "Yeşil Gün Projesi" Keçiören Belediye Başkanı Ak’ın katılımıyla Bağlum’da başladı

Keçiören Belediyesi’nin 300 kişilik personeli 60 aracıyla Bağlum’da 2 gün boyunca çevre, altyapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok çalışma gerçekleştirdiği Yeşil Gün Projesine Başkan Ak’ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ

Bağlum’un her sokağı ve her caddesine Keçiören Belediyesi’nin taşındığı “Yeşil Gün” etkinliği ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ak, “gönül belediyeciliği” kapsamında yaptıkları etkinlikle ilgili, “İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile yani gönül belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Keçiören’i bir bütün olarak görüyor, 51 mahallesini kucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrı planlıyoruz. Belediyecilik anlayışında çığır açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetim anlayışında benimsediği gibi hizmet önemli ama halkın gönlünü kazanmak daha önemli… İnsanın gönlüne giremiyorsanız şehri inşa etmenin bir anlamı yok. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı dinlemek ve bir çayınızı içmek için evlerinize ve gönüllerinize misafir oluyoruz. Birçoğunuza konuk oldum, kapınızı açtınız, birlikte doğum günleri kutladık, sohbet ettik, düğün taziye gibi özel günlerinizde desteğimizi hissettirdik. Hizmet aynı zamanda insanın kalbine dokunmaktır.” dedi.



BAĞLUM’UN HER SOKAĞINDA BELEDİYE VAR

Bağlum’da 8 mahalle olduğunu ve 4’ünün merkezde yer aldığını söyleyen Ak sözlerini şöyle sürdürdü; “Yoğun bir yatırım dönemi içindeyiz. Bağlum bizim için diğer tüm mahalleler gibi değerli… Bağlum’a ilk kültür merkezi Abdurrahim Karakoç Gençlik, Spor ve Kültür Merkezini, 50 bin metrekarelik Şehit Yakup Çapat ve 65 bin metrekarelik Bağlum Mesire alanını Bağlum’a biz kazandırdık. Daha iyi hizmet almanız için Hisar, Karşıyaka, Kafkaslar ve Karakaya Muhtarlık Binalarımızı yeniden yaptık. 360 m² alan üzerine kurulu ve 2 kattan oluşan Bağlum Mahalle Konağımız iki yıldır hizmet veriyor. Çocuk oyun alanlarımız, parklarımız, açtığımız yeni yollar, ağaç dikimleri ve yeşil alan düzenlemelerimiz ile Bağlum’un her sokağında Belediyenin bir izi var. Hizmetlerimizi her vatandaşımızın sosyal hayata daha fazla katılması, kaliteli sosyal donatılarda ailesiyle, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmesi, modern sokak ve caddelerde güvenle yaşaması, sosyal yardımlardan imkanına göre yararlanması için yapıyoruz. Sizden de aynı titizliği aynı hassasiyeti, evinize gösterdiğiniz özeni mahallenize göstermenizi bekliyoruz.”



Kafkaslar ve Kösrelik’te de mesire alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ak, Bağlum’da gelecekte 300 bin nüfus öngördükleri, hızla icraatların devam ettiği bilgisini verdi.



Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Ankara’nın en temiz ilçesinin Keçiören olduğunu ve Keçiören gibi temiz ifadesinin yaygınlaştığını dile getirdi. Keçiören’in örnek çalışmalar yaptığını belirterek, “En güzel temizlik kirletmemektir” mesajı verdi.



Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Havva Aydemir de belediyenin tam seferberlikle temizlik, altyapı, çevre, sosyal belediyecilik hizmeti yaptığını dile getirdi.



HEP BİRLİKTE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTILAR

Konuşmaların ardından Uğur Bulut ve Başkan Ak hep birlikte yetim çocukların doğum gününü kutlayıp, pasta kestiler.



Daha sonra ellerine çöp poşetlerini alan çocuklar ve mahalleli çevre temizliğine başladı. Sokak ve caddelerdeki çöpleri Başkan Ak ile birlikte tek tek toplayan mahalleli ağaç dikim etkinliğine de katılarak doğayı koruma sözü verdi. Başkan Ak’ın asfalt dökerek altyapı çalışmalarını izlediği programda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Çocuklar ve mahalleli ile birlikte Bağlum’u adım adım dolaşan Başkan Ak daha sonra şehit ailesine misafir oldu.​