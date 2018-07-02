Yeşil Yaprak sahibi hastane

Svetlana Williams

Ankara Çayyolu semtinde bulunan Özel Medisun Hastanesi bütün doktor, hemşire ve teknik personeliyle TEMA Gönüllüsü oldu. TEMA Vakfı’nın çevreci yaklaşımlarıyla örnek, bütün çalışanlarının gönüllü olması durumunda kurumlar için verdiği sertifikayı almaya hak kazandı.

Hastane önünde düzenlenen törenle TEMA Gönüllüsü olan 70 çalışanına gönüllü kartları ve Kurum Tabelası TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ve Çayeli Sorumlusu Aylin Tural tarafından verildi.

Törende konuşan Medisun Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Akboğa “hastalarımız için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. İnsana verdiğimiz değerde en iyi olmak ve çevreye duyarlı, katkı sağlayan, sosyal sorumlulukları yüksek kurumsal hedefimiz bizi TEMA Vakfı ile buluşturdu. Bütün çalışanlarımızın gönüllü üye olarak bu çabaya katılıyor olması umudumuzu heyecanımızı artırıyor. Aldığımız bu tabela sorumluluğumuzu, omzumuzdaki yükü artırdığını biliyoruz. TEMA ve onun gönüllüleriyle olan işbirliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.



Ülke genelinde en çok TEMA gönüllüsünün olduğu Çayyolu’nun TEMA Sorumlusu Aylin Tural’da;

“Hastanemizin gösterdiği bu davranışın bütün kurumlara, şirketlere örnek olmasını dilediklerini” ifade ederek onlar sadece TEMA Vakfı’na değil, tertemiz havaya, bereketli verimli topraklara, pırıl pırıl sulara, yemyeşil, kardeşçe çeşitliliğin yaşandığı doğaya gönüllü oldular” dedi.



TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ise “bu ülkede sadece doğayı değil umudu da yeşertmeye çalışıyoruz. Umut en çok sağlık çalışanlarına yakışıyor, binlerce insana hayat veren bu gönüllüler artık doğadaki diğer canlıların, onların yaşam ortamlarının da savunucusu, umudu olacaklar. Biliyoruz ki insan doğanın bir parçası, doğa ne kadar sağlıklıysa insan da o kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu olacaktır” dedi.