Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında alana gelen çökme sebebiyle 2 taşıtta zarar alana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz meçhul bir sebeple çökme alana geldi. Çökme sebebiyle park halindeki 2 vasıta zarar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor.