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Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar

Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.

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Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında alana gelen çökme sebebiyle 2 taşıtta zarar alana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz meçhul bir sebeple çökme alana geldi. Çökme sebebiyle park halindeki 2 vasıta zarar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar

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