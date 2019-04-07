Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar
Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.
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Yıldız Parkı'nda 2 Araçta Zarar
Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında alana gelen çökme sebebiyle 2 taşıtta zarar alana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz meçhul bir sebeple çökme alana geldi. Çökme sebebiyle park halindeki 2 vasıta zarar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor.
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