YILDIZLI GECE’DE YILDIZLAR GEÇİTİ YAŞANDI

Açelya Aşkın / Editör

Sanatseverler, (UTEF) Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonuna Bağlı LEMAN GEBİZLİ Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği nin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu Yıldız İRENGÜN gecesinde buluştu. Gecenin Sunuculuğunu Şair Yazar Şafaknur Yalçın gerçekleştirirkengecede Udi bestekâr Yıldız İrengün Bestelerinden oluşan, birinden güzel eserlerleTürk Sanat müziğinin icra edildiğigecenin açılışında Saygı duruşu ve Henüz 3 yaşındayken On Kıtada İSTİKLAL Marşını ezbere okuyarak televizyon yarışmalarında dereceler alan İLAYDA BİLEN’in İSTİKLAL MARŞINI Okumasıyla başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, (UTEF) Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Bşk. Yrd. Ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği Başkanı GÜLDANEKAYA Bizler Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında böyle bir etkinlik düzenledik, bizleri yalnız bırakmayan başta Sanatçı arkadaşlarımıza ve tüm seyircilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Federasyon ve Derneğimiz olarak hizmetlerimize hizmet katmayı arzu ediyoruz. Sizlerin’ de destekleriyle daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı arzuluyoruz. Karşılıksız Burs Sağladığımız yaklaşık 50 Çocuğumuz var. Tekerlekli Sandalyelerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun yanında pek çok hizmetlerimiz var bu gecede burada iki kişiyi hep birlikte sevindireceğiz. Sizlerbizleri desteklediğiniz sürece hizmetlerimize devam edeceğiz dedi.

( UTEF ) Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı METE KAÇAR’ da konuşmasında UTEF’e Şiir yazarak destek veren Şafaknur Yalçın hanımefendiye, bu şiiri Besteleyerek Ankara’dan seslendirmek üzere gecemize katılan Kaya Ulaş bey’e, tüm Müzisyen arkadaşlarıma ve Tabii ki Bu Gecenin yıldızına Yıldız İrengün’ e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar bu gece siz değerli konuklarımızın da bizlere destek vermiş olduğunuzu görmek beni motive etti. Biz UTEF Ailesi olarak hızla büyüyoruz. Dedi.

Program Şair söz Yazarı ŞAFAKNUR YALÇIN’ın Engelliler için UTEF’e yazmış olduğu KAYA ULAS’ın Besteleyerek UTEF’e Hediye edilen Hor görmeyin ne olur adlı marş ile başladı. Konser İçin Ankara’dan Gelerek katılan Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kaya Ulaş Bestelediği marşı kendisi seslendirdi.

Gece’de Yıldız İrengün Kendi Bestelerinden oluşan Şarkılarını seslendirirken, İrengün ve Av Demet Yeşilkaya seyircilere neşeli dakikalar yaşattılar. Türkiye' de ilk kez seslendirilecek olan Otizim Hastalarının tedavisinde kullanılan PENTATONİK Müziği Seslendiren Kaya Ulaş;müzik hakkında bilgileri şöyle aktardı: kısaca PENTATONİK müzik terapide bir temeldir. Ortaçağ Avrupa’sında sihir etkisi olduğu gerekçesi ile yasaklanan pentatonik müzik, 1979 yılından bu yana İngiltere’de Kraliyet Müzik Enstitüsünde Otistik çocukların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca, Nordoff Robins Müzik enstitüsünde özellikle otistik çocukların tedavisinde Pentatonik müzik kullanılmaktadır. Bu müzik türünün kendine güven ve kararlılık hissi verdiği tespit edildiği için otizmin aşılmasında çok etkili olduğu görülmektedir. Dedi. Ve Ney’de Oğuz Kaan Birhekimoğlu ve Bendir de Kenan Tavukçu eşliğinde Pentatonik Müziği seslendirdi.

Geceye Pek çok ses yarışmalarında derecesi bulunan henüz 14 yaşındaki Emir Settar Demir ise Seyircilerden bol alkış aldı. Plaket töreninin sonunda İrengün’ün grup BoğaziçiOrkestrasıyla seslendirdiği Jaz müzik ile seyirciler mest olurken, Tekerlekli Sandalyesiyle katılan SERPİL ERER Bir şiirseslendirdi.

Ayrıca İhtiyaç sahibi olan iki yaşlımıza tekerlekli sandalye teslimi esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Ünlü söz yazarı Şafaknur Yalçın sunuculuğunun yanında kendi sözlerinden oluşan şiirlerini şarkı aralarında içten duygularıyla okuması programa ayrı bir renk kattı.

Program Sanatçı, bestakar, söz yazarı Yıldız İrengün’ün halkla beraber seslendirdiği UMUDA ÖZLEM şarkısıyla son buldu.