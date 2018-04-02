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Yılmaz Güney'in 81. doğum günü Çankaya'da kutlandı

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Yılmaz Güney'in 81. doğum günü Çankaya'da kutlandı
Çankaya Belediyesi, Türkiye sinema tarihine damga vuran Yılmaz Güney’in 81. doğum gününü, usta sanatçının ismini verdiği salonda kutladı.

Çankaya Belediyesi, senarist, oyuncu, yönetmen Yılmaz Güney’i, 81. doğum gününü prefabrik bir yapıyken yıkıp modern bir sanat merkezi haline getirdiği Yılmaz Güney Sahnesi’nde kutladı.

Türkiye sinema tarihine damga vuran Güney, “Baba”, “Sürü”, “Umutsuzlar”, “Yol”, “Arkadaş”, Duvar” gibi unutulmaz filmlerinden görüntülerin de yer aldığı etkinlikte şarkılarla anıldı.

Vokalde Elif Tecer’in, bağlamada Metin Altun’un, piyanoda Ali Aykaç’ın, basgitarda Yusuf Ülger’in, gitarda Ertuğrul İlerisoy’un, davulda Tunç Durmaz’ın sahne aldığı etkinlikte, Güney’in hayatı ve sanatçı yönü de anlatıldı.

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