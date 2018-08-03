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YKS eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1’incisi olan Kemal Şekerci, Selçuk Çetin’i ziyaret ederek teşekkür etti

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YKS eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1’incisi olan Kemal Şekerci, Selçuk Çetin’i ziyaret ederek teşekkür etti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1’incisi olan Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Kemal Şekerci, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret ederek eğitime verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Şekerci (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye birinciliği elde edip Pursaklar’ı gururlandırdı. Bu başarısını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile paylaşan Kemal Şekerci, “Düzenli ve disiplinli çalıştım. Okulumuzun pansiyonunda kaldım. Devletimizin destekleme kurslarına katıldım. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kemal ile gurur duyuyoruz”

YKS Türkiye 1’incisis Kemal Şekerci’yi makamında ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bizler eğitim için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun karşılıksız kalmadığını görmek hepimizi çok memnun ediyor. Kemal yavrumuzu tebrik ediyorum, onunla gurur duyuyoruz. Ailesini, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Rabbim yolunu açık etsin” dedi. Kemal Şekerci ile birlikte YKS’de önemli puanlar alan diğer öğrencileri de kabul eden Başkan Çetin, eğitimci bir belediye başkanı olarak nasihatlerde bulundu. Öğrencileri dini istismar edenlerin eline bırakılamayacağını, akıllarını birilerine kiraya vermemeleri gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar eğitimde en başarılı ilçeler arasında yer alıyor. Bizler sorgulayan, araştıran, inceleyen, keşfeden gençler yetiştirmek için eğitim seferberliği yürütüyoruz. Bu anlamda ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bütün yavrularımızın yolu açık olsun. İnanıyorum ki Pursaklar’dan daha çok Türkiye şampiyonları çıkacak” diye konuştu. Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Fen Lisesi Müdürü Soydan Karahan de eğitime verdikleri destekten dolayı Başkan Selçuk Çetin’e teşekkür etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Türkiye 1’incisi Kemal Şekerci ve beraberindeki öğrencileri hediyelerle uğurladı.

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