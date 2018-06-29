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YÖK BAŞKANI PROF. DR. M. A. YEKTA SARAÇ’IN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) MESAJI

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Svetlana Williams

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak, geleceğinizi şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hepinize içtenlikle başarılar diliyorum.

2023 yılı için büyük, ciddi ve önemli gelişme hedeflerini önüne koymuş olan ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirmesi tam da sizin kuşağınıza denk gelecek. Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatınız, öğreneceğiniz bilginin yanı sıra, sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetiştirecektir.

Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya da özen göstermenizi isterim. Ama bütün bir hayatı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece, gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını da unutmayınız. Başarı, çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileniz, velileriniz eminim bütün bu duyguları benimle paylaşmaktadırlar.       

Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğu ve fırsat barındırdığını unutmayalım. Yeter ki siz başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin.

Bu duygularla sizleri ve değerli ailelerinizi sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.

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