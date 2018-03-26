Yönetenin müsaade ettiği kadar; özgür medya!

Ergün Aydoğan

Türkiye’nin en büyük medya gurubu ‘Doğan Medya’ el değiştirdi, 890 milyon dolara ‘Demirören’ grubu sahipliğine geçti.

1979 yılında Ercüment Karacan’dan Milliyet gazetesini satın alarak medya sektörüne giren Aydın Doğan pek inandırıcı olmasa da ‘kendi isteğimle sattım’ diye açıklama yaptı.

Aydın Doğan 2002 AKP iktidarına kadar sürekli büyüdü. Sekiz günlük gazete, dört TV kanalı, dört radyo istasyonu, gazete-dergi dağıtım şirketi, internet portalları, müzik yapım şirketi, görsel işitsel ürün mağaza zinciri… AKP iktidarına kadar basın’da en büyük güç, en büyük basın grubu haline geldi.

Zaman zaman siyasete yön verdi, iktidarları belirledi. Dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medya gün geldi; birinci kuvvet olarak tanımlanır oldu.

Erdoğan’la Aydın Doğan ilişkisi hep sancılı oldu, yıllardır devam eden örtülü-açık bir kavga var. Erdoğan geçmişte kendisi ile ilgili atılan gazete başlıklarını hiç unutmadı. Sürekli gündeme getirdi. Miting meydanlarında ‘Doğan Medya’ya ait gazete ve TV’leri boykot çağrısına varan açıklamalar yaptı. Kitlelere ‘Doğan Medya’ gazetelerini kast ederek; isimlerini sayarak sokmayın bu gazeteleri evinize, TV’lerini izlemeyin kapatın dedi.

2009 yılında ‘Doğan Medya’ya 6,8 milyar lira vergi cezası kesildi. Yine 2009 yılında Enerji Bakanlığı tarafından bir yıl boyunca tüm kamu ihalelerinden men edildi.

2011 yılında, bugün ‘Doğan Medya’nın tümünü alan grup ‘Demirören’e Milliyet ve Vatan gazeteleri satıldı.

2015 yılında, 2001-2008 yılları arasında Petrol Ofisi’nde (POAŞ) örgütlü akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiası ile dava açıldı. Aydın Doğan’ın ifade vereceği, zorla getirme kararı çıkarılacağı haberleri basında geniş yer aldı.

2015’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan Medya Grubuna ait basın kuruluşlarında ‘terör örgütü propagandası yapmakla’ suçlandı. Yetkililer hakkında soruşturmalar açıldı. Yine Aydın Doğan’ın da çağrılacağına dair haberler basındaki yerini aldı.

Aydın Doğan 28 Şubat süreci ile ilgili soruşturmaya dahil edildi.

Bilinmeyen baskı ve tehditleri, kendi isteğiyle satmak zorunda olan biliyor…

Ve nihayet Aydın Doğan ‘kendi isteğimle Doğan Medyayı sattım, medyadan çıkıyorum’ dedi ve 40 yıllık medya sektörüne veda etti. Aydın Doğan’ın bu açıklamasına inanan oldu mu acaba! Daha önce medya el değiştirmelerinde medyaya hakim olmak için sesini çıkarmayanlar kendileri de el değiştirmek zorunda kaldıklarında onlar için de ses çıkaracak kimse kalmamıştı…

Doğan Medyanın yayın politikasını beğenin veya beğenmeyin bugüne kadar basın yayın hayatına ciddi katkıları olmuştur. Hele son zamanlarda tek ses haline gelen basında azda olsa farklı bir sesti. Demokrasiye, çok sesliliğe katkısı yok sayılamaz.

Doğan Medyanın bu satışıyla Erdoğan artık basını tamamen kontrol eder hale gelmiştir. Havuz medyaya Türkiye’nin en büyük medya gurubu dahil edilerek daha da büyümüştür. Tarafsız ve özgür medya artık tarihe karışmıştır. Taraf olmayan bertaraf olacaktır sözünden hareketle basın-medya iktidardan yana taraf olmak zorundadır. Artık basın savcıları suç unsuru aramak yerine; iktidar aleyhinde mi değil mi ona bakacaktır.

Medyanın para kaynakları iktidarın kontrolünde, yayınları RÜTÜK denetiminde, basın savcılarının izni, iktidarın istediği kadar ‘Medya’ özgür ve tarafsızdır…

İllerdeki yerel basının yaşam kaynağı basın ilan kurumu olduğundan, basın ilan kurumunun başındaki de iktidarın memuru olduğuna göre…

Demokrasinin olmazsa olmaz kurumu medya yönetenin müsaade ettiği kadar demokrasiye katkı sağlayacaktır…

Demokrasilerde dördüncü kuvvet denilen medya; yönetenin birinci kuvveti haline gelmiştir...