YSK Kararını Verdi; Kırklareli’nde Tüm Oylar Yeniden Saylıyor

Kırklareli’nde Tüm Oylar Yeniden Saylıyor

31 Mart Pazar günü yapılan tercihlerin ardından Kırklareli’nde bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, 248 oy farkla tercihi kazanmıştı.

Bu neticenin ardından Cumhur İttifakı’nın Adayı Derya Bulut, Seçim Kururlu’na itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, Kırklareli’ndeki 170 sandıktaki reylerin yine sayılmasına karar verdi.

Kırklareli’nde 31 Mart Pazar günü yapılan mahallî tercihlerde, fotoğrafı olmayan neticelere göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu,

17 bin 176, Cumhur İttifakı’nın Adayı Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, 248 reylik farkla alakalı İlçe seçim kurulu’na müracaat yaparak, geçerli sayılacak oyların de geçersiz sayıldığını korunarak 170 sandıktaki oyların yine sayılması için itirazda bulundu.

İtiraz sonucunda Seçim Kurulu, 170 sandıktaki oyların yine sayılmasına karar verdi.