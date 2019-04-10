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Ysk, Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verdi

Ysk, Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verdi

YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

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ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı.

CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

Ysk, Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verdi

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