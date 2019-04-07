Ysk'dan 13 İlçeye Red Cevabı
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin müracaatı üzerine Ankara'nın 13 ilçesinde oyların yeniden sayımına ilişkin başvuruyu reddetti
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Ysk'dan 13 İlçeye Red Cevabı
ANKARA Anadolu Ajansı - Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara Şehir Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde megakent belediye başkan adaylığı tercihinde kullanılan reylerin yine sayımına ait yapılan müracaat sonuçlandı.
Yüksek Tercih Heyeti Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan analiz sonucunda 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün yalanlandığı bilindi.
12 ilçeye yapılan müracaatın da Yüksek Seçim Kurulu tarafından görüşüldüğü belirtildi.
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay
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Etiketler : politika, AK Parti'nin müracaatı, Ankara'nın 13 ilçesine red
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