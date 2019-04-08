Ytong’dan Alevlere Geçit Vermeyen Çözüm

Yapı malzemesi sektörünün lider kuruluşu Türk Ytong, sanayi yapılarını tehlikesiz yangın çözümleriyle buluşturuyor. Alevlerin dağılmasını Ytong Yangın Duvarı ile önlüyor.

Türkiye’de sanayi yapıları, son yarıyıllarda sıkça yaşanan yangın hadiseleri ile gündeme geliyor. Ülke ekonomisi açısından büyük ehemmiyete sahip olan bu yatırımlar, beklenmedik yangınlarla büyük zarara uğruyor ya da tamamen yok oluyor. Sanayi yapılarındaki yangın tehlikesinin ve yangının neden olduğu kayıpların, pasif yapısal yangın güvenlik tedbirleri ile büyük miktarda önlenmesi olası.

Bunun için yapıların yangına dayanıklı yapı personelleri ile planlanması, inşa edilmesi ve muhtemel bir yangın vaziyetinde alevlerin ve dumanın dağılmasını önleyici kalitede tasarlanmış olması gerekiyor. Sanayi yapıları gibi büyük ölçekli yapılarda yangının ilerlemesini ve dağılmasını önlemek için yapıyı yangın duvarları ile kısımlara ayırmak en tesirli temkinlerden biri.

240 dakikaya kadar yangına dayanan Ytong Yangın Duvarları, yangının ilerlemesini ve yapının diğer bölümlerine yayılmasını önleyerek, kurtarma ve tahliye çalışmalarına, itfaiyenin daha etkin bir müdahalesine olanak sağlıyor.

Yangına 4 saat boyunca dayanır

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, uluslararası standartlarda yangın duvarlarından 240 dakikaya varan yangın dayanımları beklendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yangın duvarlarının en az 90 dakika yangına dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ülkemizde endüstriyel tesislerdeki yangınların sıklığı ve sebep olduğu kayıplar düşünüldüğünde, yangın duvarları için daha yüksek değerlerin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Gökhan Erel şöyle devam etti: “A1 sınıfı hiç yanmaz özellikteki Ytong paneller ile oluşturduğumuz Ytong Yangın Duvarı, yasal düzenlemelerle belirlenenin çok daha üzerinde bir değerle, 240 dakikaya ulaşan sürelerde yangına dayanım sağlıyor.

Ytong Yangın Duvarları, yüksek performansının yanında yangın esnasında alev almıyor, yanmıyor, zehirli gazlar ve duman açığa çıkarmıyor.

Sanayi yapıları içerisinde Yangın Duvarı olarak kullanılmasının yanında, yapının çatı ve dış duvarları da Ytong panellerle oluşturulabilir. Bu sayede yapı dışında çıkan bir yangının yapı içerisine ilerlemesi engellenir. Böylece yapı tamamıyla yangına dayanıklı olarak inşa edilmiş olur.”