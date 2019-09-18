Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni

Haber 18.09.2019, 13:32
Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni
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ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

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