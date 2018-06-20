Yükseköğretim Kurulu'ndan Binlerce Gence Yeni İstihdam Müjdesi

İrem Subaşı / Editör

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un (Türkiye İş Kurumu) desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezunu olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, yaptığı açıklamada, teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin kodlamanın önemini daha da artıracağına işaret etti.

Gündelik hayatta kullanılan birçok ürün, süreç ve sistemde kodlamanın izlerinin görüldüğüne ve bu sistemlerin yenilenerek daha akıllı hale geldiğine dikkati çeken Saraç, "Kullandığımız telefonlardan, otomobillere oturduğumuz evlerden fabrikalara birçok ürün veya sistemde kodlama giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. En basit cihazlar bile bünyesinde binlerce satırdan oluşan yazılımları barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde farklı seviyelerde programlama eğitimi verildiğini ifade eden Saraç, "Yazılım konusunda ileri seviyede eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olan gençlerimiz, lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerle programlama veya kodlama konusunda ülkemiz iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Birçok mühendislik programında da farklı programlama dillerini öğreten bilgisayar programlama dersleri mevcut. Aynı şekilde, bilgisayar programcılığı gibi iki yıllık meslek yüksekokulu programlarında okuyan gençlerimize de belirli seviyede kodlama eğitimi verilmektedir." bilgilerini verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, giderek önemini kazanan kodlama eğitiminin üniversitelerde birçok disiplinde müfredata dâhil edilerek başka alanlara da yaygınlaştırıldığını aktardı.

Kodlama eğitimlerini öğretim üyeleri verecek

Başkan Saraç, birçok sektörde ve günlük hayatta giderek önemi artan kodlama eğitimini yaygınlaştırabilme adına üniversiteler ve ilgili kurumlarla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezun olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek. Hedef kitlemiz, üniversitelerin matematik, mühendislik, iktisat, işletme, istatistik gibi algoritmik düşünce yeteneğinin kazandırıldığı ancak kodlamanın yeterince öğretilmediği programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olan gençlerimiz.

Gençlerimize yeni bir yetenek ve istihdam alanı kazandırılacak

Proje kapsamında, ilgili programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar belirli düzeyde kodlama eğitimine alınacak. Eğitimleri üniversitelerdeki öğretim üyelerimiz verecek. Böylece gençlerimiz, kolay ve kısa sürede yeni bir beceri ve yetkinlik kazanarak farklı sektörlerde iş imkânına kavuşacak. Bu eğitimlerle, bu gençlerimize yeni bir yetenek kazandırmayı hem de yakın gelecekte ülkemizin bu alanlarda yaşayabileceği iş gücü açığını kapatmayı hedefliyoruz."

Yakın gelecekte birçok sektörde kodlamaya olan ihtiyacın daha da artacağını vurgulayan Başkan Saraç, birçok gelişmiş ülkede yürütülen benzeri projelerin artık Türkiye'de de hayata geçirildiğini söyledi.

Kursiyerlere cep harçlığı da verilecek

Başkan Saraç, projeye ilişkin, "Kodlama eğitimlerinin, işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir'in aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İŞKUR tarafından projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masraflarının karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkânı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek." bilgisini verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, projenin yakında ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, "proje çalışmasında yer alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Dr. Cemil Ertem ve İŞKUR'un değerli yetkililerine gençlerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.