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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençlerimizin uzun ve yorucu çalışmalarının değerlendirileceği ve gelecekleri bakımından önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençlerimizin uzun ve yorucu çalışmalarının değerlendirileceği ve gelecekleri bakımından önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Ankara ilinde, 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları  Sınavı’nın (YKS) sakin, güvenli bir ortamda yapılması ve gençlerimizin hedefledikleri sonuçları almalarına esas olmak üzere;

1-Sınavın yapılacağı 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması,  gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması,

2-Sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçelerine ve çevrelerine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmemesi,

3-Sınavın yapılacağı binaların çevresinde ve yol güzergâhlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin Polis ve Jandarma tarafından önceden planlanması,

4-Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmaması ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulması,

5-Belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergâhların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesi,

6-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya,  Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 30.06.2018 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 01.07.2018 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermek üzere açık tutulması,

7- İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin  önceden planlanması, gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır.

Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, öğrencilerimize sakin bir sınav ortamı oluşturulması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesile ile sınava girecek tüm gençlerimize Ankara Valiliği olarak başarılar dileriz.

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