YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NA (YKS) GİRECEK ADAYLAR, SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖSTEREREK TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA ÜCRETSİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adayların EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro’dan ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Başkan Tuna, “Başkent’te toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız sınava giriş belgesini göstererek, ücretsiz seyahat edebilecekler” dedi.
Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir kararı aldıklarını belirten Başkan Tuna, “Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum” diye konuştu.
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