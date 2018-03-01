Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı

İrem Subaşı / Editör

Yükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokullarının mevcut durumunun görüşüldüğü çalıştayın açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın gerçekleştirdiği konuşmanın metni ile MYO’ların mevcut durumunu tespit etmek üzere içlerinde akademisyen, idari personel ve sektörden temsilcilerin bulunduğu 13.675 kişiye uygulanan ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz tarafından açıklanan anketi paylaşmak istiyorum.

Değerli Hocalarım,

Kamu Kurumlarımızın ve Özel Sektörün Sayın Temsilcileri

Sevgili Öğrenciler, Değerli Misafirler,

Yükseköğretim Kurulu’na hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamanın memnuniyeti içerisindeyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum…

Ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için endüstrinin ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sadece 4 yıllık lisans programları karşılamayacağı malumdur. MYO mezunlarının bu noktada önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde beceri odaklı nitelikli insan gücü profiline daha fazla ihtiyaç duyulmasına rağmen, yükseköğretim kurumları bu ihtiyacı yeterince karşılayabiliyor mu? sorununu masaya yatırmak üzere “Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü” çalıştayını siz değerli katılımcılar ile birlikte düzenlemekteyiz. Bu sebeple bugünkü toplantımızın odak noktası meslek yüksekokulları ve mesleki eğitimin niteliği olacaktır.

Değerli Misafirler,

Dünya’nın çoğu ülkesinde çoğunlukla mesleki eğitim, genel akademik eğitimin gölgesinde kalmaktadır. Ancak son yıllarda kaliteli mesleki eğitimin; refaha ve kalkınmaya katkısı fark edildiğinden, son dönemde bazı ülkeler mesleki eğitime yönelik özel politikalar geliştirmeye başlamışlardır. Tüm Dünya’da özellikle 2008 küresel ekonomik krizinden sonra yaşanan istihdam sorununa çözüm için mesleki eğitime daha çok önem verilmeye başlandığı görülmektedir.

2020 ve daha sonrasında işgücü piyasasında ileri düzeydeki yeterliliklere sahip işgücü ihtiyacının giderek artacağı ve daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan yetişkinlerin de yeterliliklerini geliştirmek amacıyla tekrar bir mesleki eğitim programına kaydolma eğilimi göstereceği öngörülmektedir. Bu çerçevede hayat boyu öğrenme önemli hale gelmektedir.

Ayrıca, Endüstri 4.0 devriminin yaratacağı “dijital ekonomi” ile birlikte tüm dünyada “teknolojik işsizlik” dalgasının başlayacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitimde geleceğin mesleklerinin belirlenmesi ve bu yönde öğrencilere becerilerin kazandırılmasına yönelik stratejik çalışmalar yapılmasının gerekliliği ortadadır. Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak son iki yılda geleceğin mesleklerine yönelik uzman yetiştirmek üzere bazı programlar hayata geçirilmiştir.

Dünya’da yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda mesleki eğitimle ilgili çalışmaların ana teması, her mesleğe ait becerilerin seviyelere göre belirlenmesi, yetkinliklerin tanımlanması ve bunların yeni teknolojik gelişmelere cevap verecek şekilde hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Değerli Misafirler,

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında mesleki eğitime ciddi önem atfedilmiştir. 2017 yılında yükseköğretim kurumlarımızda bulunun868 meslek yüksekokulunda mesleki eğitim alan öğrenci sayımız 2 milyon 566 bindir. Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci sayısının yaklaşık %30’una karşılık gelmektedir.

2017 yılında meslek yüksekokullarımızdaki toplam öğretim elemanı sayısı, 3 bin 700’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam 19 bin civarındadır.Böylelikle meslek yüksekokullarında öğretim elemanı başına ise 58 öğrenci düştüğü görülmektedir. Beceri eğitimine dayalı mesleki eğitim için bu rakamları oldukça yüksek görmekteyiz. Yeni YÖK olarak bu yıldan itibaren MYO programlarında öğretim üyesi sayısını arttırmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde 2017 yılında yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin %39’u meslek yüksekokullarındaki programlardan mezun olmuşlardır. Ülkemizdeki bu % 39 oranı %17 olan OECD ortalamasının çok üzerindedir.

Değerli Misafirler,

Bu istatistiki verilere göre mesleki eğitimde bundan böyle öncelikli hedefimiz nicelik değil, nitelik ve kalite olacaktır. Bu kapsamda 2017 yılında Yeni YÖK olarak gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar oldu. Özellikle 1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı Kanunla meslek yüksekokullarının yapısında önemli iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler yaptık. Bunları size kısaca özetlemek isterim:

Meslek lisesi mezunlarının meslek yüksekokulları programlarına yerleştirmelerinde mesleki eğitimin niteliği bozucu etkisi nedeniyle sınavsız geçişi, kaldırdık.

MYO öğrencilerine 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş koridoru genişlettik.

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere, lisans öğrencilerine sunulan ikinci ana dal diploma programına devam hakkı verilmiştir.

İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresini, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı olarak uzatıldı.

“ Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu Kurul ile YÖK'ün kontenjan planlaması kamu ve özel sektör paydaşlarının da görüşü alınarak artık daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılacaktır.

“ Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu ” oluşturulmuştur. Bu kapsamda “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”; meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacaktır. Kurulda, bu sürecin dış paydaşları ve sanayi de yer almaktadır. Bu çalıştayın çıktılarını bu kurula götürüp, orada istişare edip, kararlara dönüştüreceğiz.

Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verilmesi imkânını getirdik. 2018 yılında organize sanayi bölgesi içinde kurulu 8 MYO’nun 33 programına toplam 8 milyon 815 bin TL. ek ödenek gönderildi. Bu yeni yasal düzenleme ile meslek yüksekokullarının Organize Sanayi Bölgelerinde açılması teşvik edilecektir.

Meslek yüksekokullarında yetişen insan kaynağı profilinin daha fazla sanayi ve iş dünyası odaklı olması gerekirken bu okulların sanayi ve iş dünyası ile ilişikleri istediğimiz düzeyde bulunmamaktadır. Bu sebeple yapılan bu düzenlemelerin öncelikle meslek yüksekokulları ve is dünyası ilişkilerine büyük yarar getireceğine inanıyoruz.

Yapılan bu yasal düzenlemelerin usul ve esasları da belirlenmiş, uygulaması da başlatılmıştır.

Değerli Misafirler,

Yükseköğretim sistemimizdeki kalite odaklı büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmek için girdi kalitesindeki iyileşmenin önemi kaçınılmazdır. Bu kapsamda yükseköğretime giriş sisteminde değişikliğe gidilerek yeni sınav sisteminin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla 2018 yılından itibaren uygulanmasına karar verilmiştir. Yeni giriş sistemi, Türkçe ve Matematik temel yeterliliğini esas alan, bilgiyi ezberlemeden ziyade bilgi kullanmayı ve yeni bilgi üretmeyi, ortaöğretim kazanımlarını ölçmeyi esas alan bir değerlendirme sistemi olarak kurgulanmıştır. Daha önce 6 farklı YGS puan türü ile meslek yüksekokullarına yerleşen öğrenciler artık tek bir puan olan TYT puanı ile meslek yüksekokulu programlarına yerleşebilecektir. MYO’yı tercih edecek öğrencilerimiz için bu önemli bir avantajdır.

Meslek yüksekokullarında girdi kalitesini artırmaya yönelik atılan ikinci önemli adım bu okullardaki programlara sınavsız geçişin kaldırılmasıdır. Sınavsız geçişin kaldırıldığı bu ilk yılda önlisans programlarındaki doluluk oranlarının %91,42’den %62,55’e düştüğü görülmüştür. Sınavsız geçişin kaldırılması sürecinin devreye girdiği geçen yılda görülen olumsuz durumun bu yıl büyük ölçüde kalkacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda özellikle meslek lisesi mezunlarına yönelik bu yıl için rehberlik yapmamız gerektiğini de göz ardı etmiyoruz. Bu hususu YÖK olarak gündemimize almış bulunmaktayız.

Değerli Misafirler,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde, Yükseköğretim Kurulu’ndan ülkemizin kalkınması için, sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalitede eğitim ve öğretime, beceriye sahip eleman ihtiyacını karşılayacak adımların atılmasını talep etmiştir.

Bu çerçevede özellikle meslek yüksekokullarının müfredatından yeterliliklerine kadar baştan sona gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması dâhil gereken her türlü çalışmanın yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak; Yükseköğretim Kurulu’na ve meslek yüksekokullarına ciddi bir sorumluluk vermiştir. Bugünkü toplantımızın temel amacı; yükseköğretimin mesleki eğitim kısmında, özellikle MYO’larda yeni yol haritamızın çıkarılması olacaktır.

Değerli Misafirler,

Yükseköğretim Kurulu olarak, ÖSYS-2017 tercih sürecinde puan barajını geçen ama tercih yapmayan öğrencilerin bu süreçle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla Ağustos ayında bir tercih anketi yapılmıştır. Ankete katılanların meslek yüksekokullarını tercih etmeme nedenleri arasında ilk sırayı "mezun olduktan sonra iş bulma imkânının kısıtlı olması", 2'nci sırayı "meslek yüksekokulları ile ilgili olumsuz algı", 3'üncü sırayı ise "meslek yüksekokulları bölümleriyle ilgili yeterli bilgisinin olmaması" faktörü almıştır. Ayrıca Vakıf MYO’ların tercih edilmemesinin birinci nedeni olarak öğrenim ücretlerinin yüksek olması gerçeği yine bu ankette ortaya çıkmıştır. Bunu da Vakıf Üniversitelerinin çözmesini bekliyoruz. Çalıştayda bu üç sorunun çözümüne yönelik özellikle yol gösterici yeni fikirler bekliyoruz.

Yine Ocak 2018’de Yükseköğretim Kurulu olarak meslek yüksekokullarının mevcut durumunu ve temel sorun alanlarını tespit etmek ve meslek yüksekokullarını iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek için meslek yüksekokullarındaki akademik ve idari personel ile sektör temsilcileriningörüşlerinin oldukça önemli olduğunu düşünerek bu kesimleri içeren bir saha çalışması yaptık. Bu saha çalışması kapsamında tüm meslek yüksekokulu çalışanlarına ve sektör temsilcilerine anket uygulanmıştır.

Bu kapsamda 13.500 meslek yüksekokulu çalışanı ve 167 sektör temsilcisi ankete katılmıştır. Bu anket verileri analiz edilerek, MYO’ların mevcut durumu ve temel sorun alanları ile MYO’ları iyileştirmek için öncelikli olarak neler yapılması gerektiği hususlarında bulgular elde edilmiştir. Böylelikle, Yükseköğretim Kurulunun meslek yüksekokullarını iyileştirmek için yapacağı çalışmalar ve belirleyeceği politikalar bu bulgulara dayalı olarak hazırlanacaktır. Anket sonuçları ve bulgular çalıştayda sizlerle paylaşılacaktır.

Değerli Misafirler,

Bugünkü çalıştayın meslek yüksekokullarımızın iyileştirilmesi konusunda yeni yol haritamızın oluşturulmasına yüksek katkı sağlayacağını umuyorum. Çünkü bu toplantıda ilkler de var, mesela muhtelif MYO’lardan çalıştay katılımcısı öğrencilerimiz var ki onların deneyimleri ve önerileri bizim için önemli olacaktır.

Öğretim elemanları, yöneticiler, Sektör temsilcilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Maliye, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kalkınma Bakanlıklarımız, kısaca bütün taraflar burada.

Ülkemizin yeni vizyonu, gelişen ekonomik ve sosyal yapımız ile mesleki yükseköğretim konusunda dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak yeni bir yol haritası çıkaracağınıza inancım tamdır. Ayrıca bu çalıştayın çıktılarını politika belgesine dönüştürmek amacıyla Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna götüreceğimizi ifade ederek,

Hepinize teşrifleriniz nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum.

Meslek Yüksekokulları Anket Sonuçları

MYO’ların mevcut durumunu ve temel sorun alanlarını tespit etmek ve MYO’ları iyileştirmek için öneriler geliştirmek için MYO’larda çalışan akademik ve idari personel ile sektör temsilcilerinin görüşlerinin oldukça önemli olduğunu düşünülerek bu kesimleri içeren bir saha çalışması yapılmıştır.

Bu saha çalışması kapsamında MYO çalışanlarına ve sektör temsilcilerine anket uygulanmıştır. Bu kapsamda 13.501 MYO çalışanı ve 167 sektör temsilcisine ankete katılmıştır. Bu anket verileri analiz edilerek, MYO’ların mevcut durumu ve temel sorun alanları ile MYO’ları iyileştirmek için öncelikli olarak neler yapılması gerektiği hususlarında veriler elde edilmiştir. Bu veriler, MYO’ları iyileştirmek için geliştirilecek politikaların belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olacaktır.

Bulgulara göre MYO’ların mevcut durumu ve genel performansı katılımcılara göre kısmen başarılı bulunmuştur. Özellikle, MYO’lar akademik ve idari organlarının etkin çalışması hususu ile idari ve mali yönetim, kaynakların kullanımında ve yönetiminde kısmen başarılı bulunmuştur. Bu veriler, yönetim ile ilgili bu süreçlerde çok önemli bir sorunların olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca, MYO’ların performans endeksinde de benzer bir şekilde katılımcılar MYO’ların performansının ortalamasının üstünde olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmada MYO’ların sorun alanlarından en öne çıkanlar, MYO’ların sektörle ilişkisinin sınırlı olması, MYO’ların çoğunun alanına uygun yerde kurulmaması ve sosyal imkanlarının sınırlı olması ve bazı ön lisans programlarının iş hayatında karşılığının olmaması olduğu görülmüştür.

MYO’ları iyileştirmek için politika yapım sürecinde öncelikle yedi hususa öncelik verilmesi gerektiğini katılımcılar düşünmektedir.