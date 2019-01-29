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Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri

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Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri
Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinin ev sahipliği yaptığı “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” 9 bin Çankayalı ile buluştu.

Sergide Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANAMED), Ömer M. Koç Koleksiyonu’nda bulunan 19. yüzyıl Osmanlı bürokratı, Hariciyeci, Mutasarrıf, cemiyet adamı ve karikatürist Yusuf Franko Kusa Bey’e ait karikatürler yer aldı. 19. yüzyıl sonunun Beyoğlu/Pera semtini, renkli sosyal çevresini ve İstanbul’un küresel mekanlarını gözlemleme şansı sunan sergiye tarih ve sanat meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Kültürel Miras Yılı 2018 kapsamında düzenlenen  sergide dönemin yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, Levantenler, sanatçılar ve diplomatların hiciv yüklü portreleri ile 9 bin kişi tanıştı. Avrupa karikatür geleneği ile etkileşime sahip çizimleri ile Franko’nun 12 yıllık bir arşivinin yansıması olan eserler; Galata ve Beyoğlu’nun 19. yüzyılda bir finans ve diplomasi merkezi haline geldiğinin, uluslararası kültür-sanat trafiğinin uğrak noktalarından biri olduğunu izleyiciye sundu. 

Serginin küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, galeri küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı, tasarım Yeşim Demir Pröhl, sergi metinleri ve danışmanlık ise Mehmet Kentel tarafından yapıldı. 

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