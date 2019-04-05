31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 4 Bin Başvuru

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez 21 Temmuz 2019’da düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 51 ülkeden 4 bin yüzücü başvurdu.



Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük katkı sunan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na başvurular her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi gördü. 1200 kişilik yabancı yüzücü kotası 4 Ocak’ta açılmasının ardından 28 dakikada dolarken; 1200 kişilik yerli kotası için belirlenen başvuru döneminde de 3 bine yakın başvuru yapıldı.

Her Yaştan Yüzücü Boğazda Kulaç Atacak

Dünyanın birçok ülkesinden her yaştan yüzücünün, bu eşsiz heyecanı yaşamak için birbiriyle yarıştığı etkinlikte, en genç yüzücü 14 yaşında, en yaşlı yüzücü ise 89 yaşında olacak.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na Rusya, Ukrayna ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin geleneksel hale gelen yoğun ilgisi bu yıl da devam ederken; ilk defa Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de iki kıta arasında kulaç atmak için başvuruda bulundular.

Seçme Yarışları Mayıs’ta Başlıyor

1200 kişilik Türk yüzücü kotası için 3 bine yakın aday, İstanbul, Samsun, Adana, Ankara ve İzmir’de yapılacak seçmelerde mücadele edecek. İlk seçme yarışı 4-5 Mayıs’ta İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi’nde düzenlenecek ve sırasıyla 19 Mayıs’ta Samsun Atakum Yüzme Havuzu’nda, 2 Haziran’da Adana Atatürk Yüzme Havuzu’nda, 15-16 Haziran’da İstanbul Beylikdüzü Olimpik Havuzu’nda ve son olarak 23 Haziran’da İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda devam edecek.

Adaylar seçme yarışları için bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr” adresindeki profil sayfalarından 29 Nisan’dan itibaren randevu alabilecek.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 31. yaşını bol enerji ve büyük bir heyecan ile kutlayacak.