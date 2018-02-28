Yüzüncü Yıl Çankaya Evi bünyesindeki Baharevi’nde “Alzheimer Hastalığı ile ilgili Merak Ettiklerimiz” semineri düzenlendi

Çankaya Belediyesi, Yüzüncü Yıl Çankaya Evi bünyesindeki Baharevi’nde düzenlenen “Alzheimer Hastalığı ile ilgili Merak Ettiklerimiz” seminerinde, semt sakinleri ve Çankaya Evi kursiyerleri söz konusu hastalığa karşı bilgilendirildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte düzenlenen semineri veren Doktor Gül Yalçın Çakmaklı, unutkanlığın herkesin sorunu olabileceğini, basit unutkanlıkların kısa süreli ve geçici olduğunu ifade etti. Çakmaklı, yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin dahi yerine getirilmesinde sorun yaratan unutkanlığın ise Alzheimer hastalığı nın habercisi olabileceğini belirtti.

Çakmaklı hastalığın, 65 yaş üzerinde, kelime bulmakta güçlük çekme, tarihleri unutma, bildiği yolları bulamama, pratik düşünme becerisinin azalması, eşyaları yanlış yerlere koyma, gibi belirtileri olduğunu ifade etti. Çakmaklı, genelde ‘bunama’ olarak adlandırılan ve yaşlılıkta doğal kabul edilen söz konusu durumun, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.

Alzheimerin ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahip olduğunu belirten Çakmaklı, belirtiler görülmeye başlandığında zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ifade etti.