Zalim İstanbul 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul dizisinde yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Nisan ayı itibarıyla yayın hayatına giren dizi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. 8 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen Zalim İstanbul 2. bölümü yine nefesleri kesti. Dizinin hayranları yayınlanan son bölümün ardından gözlerini yeni bölüm fragmanına dikti.

Nisan ayının başlamasıyla diziseverlerin beğenisine sunulan Zalim İstanbul dizisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz gün 2. bölümüyle ekranlardan hayranlarıyla buluşan dizi yine nefesler tutularak izlendi. Zalim İstanbul dizisinin yayıncı kuruluşu ATV, son bölümün ardından 15 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek Zalim İstanbul dizisinin 3. bölüm tanıtım filmini yayınladı. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul 3. Bölüm Fragmanı Yayında!

Televizyon ekranlarında yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanında; Seher, satılık lafını duyar duymaz elindeki zarfla yerinden fırlıyor ve Agah Karaçay’ın karşısına dikiliyor. Agah Karaçay’ın yaptığı bu utanmaz hareketi yüzüne vuran Seher, Ceren’in hırsı yüzünden utancından yerin dibine giriyor. Seher’in bu çıkışının nedenini anlayamayan Agah Karaçay, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Zalim İstanbul Son Bölümde Neler Oldu?

ATV’nin reyting rekortmeni olmaya aday Zalim İstanbul dizisinin son bölümü 8 Nisan Pazartesi günü ekranlardaydı. Yine her dakikası büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 2. bölümünde yaşananlar nefesleri kesti.

Agah Karaçay, Nedim ile evlendireceği kişiyi seçme aşamasında harekete geçiyor. Hemşirelik yapan Cemre’nin ilgili tavırları nedeniyle evlilik için onu seçiyor. Öte yandan bu evlilik fırsatını kaçırmak istemeyen Ceren, evlenerek zengin bir hayat sürmek istiyor. Fakat Agah Karaçay’ın tercihini Cemre’den yana kullandığını, Agah’ın Nurten ile bu konuyu konuşurken duyup öğreniyor. Bunun üzerine harekete geçen Ceren, Seher’i kötü duruma düşürmek için hazırladığı planı uygulamaya geçiriyor. Diğer yandan Seher de, Agah’ın eşi Şeniz ile yaşadığı problemlere engel olamıyor. Seher Agah’la kaynanası Neriman’ın yaptığı gizli anlaşmayı öğrenince ortalığın altını üstüne getiriyor.