Zalim İstanbul Dizisinde Olay Yaratan Kavga! Polis Müdahalesi Geldi

Kanal D ekranlarından Nisan ayı itibarıyla yayın hayatına başlayan yeni dizi Zalim İstanbul’un çekimleri sırasında kavga çıktı. Sette büyük bir paniğe neden olan kavganın ardından olaya polis müdahale etti. Olayın şokunu yaşayan oyuncular ve set çalışanları, çekimlere ara verdi.

Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Zalim İstanbul’un setinde büyük kavga yaşandı. Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğurlu gibi Türk televizyonlarının sevilen isimlerinin bulunduğu Zalim İstanbul dizisi, geçtiğimiz pazartesi günü yayın hayatına başlamıştı.

Kanal D ekranlarından seyirciyle buluşan ve yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin çekimlerine son sürat devam ediliyordu. Ancak çekimlerin sürdürüldüğü sette çıkan kavganın ardından sete ara verildiği açıklandı.

Yönetmenin Ekibi ile Yapım Ekibi Birbirine Girdi

İlk bölümüyle beğeni toplayan Zalim İstanbul’un yönetmenlik koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu biliniyordu. Ünlü yönetmenin uzun süredir beraber çalıştığı ekibinden bir kameramanın işten ayrılmak istemesi olayların ilk kıvılcımını yaktı.

Öğrenilen bilgilere göre, Cevdet Mercan’ın ekibinde uzun yıllar hizmet veren kameraman işten ayrılmak istemesinin ardından küfürlü kavga meydana geldi. Tansiyonun giderek yükselmesi üzerine ünlü yönetmen Mercan’ın ekibinin hep birden dizinin yapım ekibinde görevli kişiler ile tartıştığı, bu tartışmanın ardından da dizinin yapım ekibinden sorumlu kişinin darp edildiği iddia edildi.

Bir anda yükselen tansiyonun ardından yaşanan kavgada, sette görevli olan kadın çalışanların da arada kaldığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen kavganın ardından olay yerine polis çağırıldı. Polis müdahalesinin ardından setteki çekimlere ara verildiği öğrenildi.

Yönetmenin İlk Olayı Değil

Geçtiğimiz yıl çekimleri devam eden Mehmed Bir Cihan Fatihi setinde set çalışanlarının çekimleri durdurduğu haberi gündeme gelmişti. Çalışanların bu hareketinde yönetmen Cevdet Mercan’ın ekibi, olumsuz çalışma şartlarını öne sürmeleri böyle bir kararın alınmasında etkili olduğu açıklanmıştı.

Zalim İstanbul dizisinin yapımcı şirketi olan Avşar Film’in sahibi Şükrü Avşar’ın bu tür konularda kırmızıçizgisinin olduğunun bilinmesi, önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alacağı konusunda merak yarattı. Şükrü Avşar’ın setlerinde pek rastlanmayan bu tür darp olayı sonrası yapım şirketi tarafından bir açıklama yapılmadı.