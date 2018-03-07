Zamane Anne Babalar

Ragıp Kamil İlbeyi

Çocuklarınız sizleri birer anne ve baba olarak mı yoksa android telefonlar olarak mı görüyor?

Çağ değişiyor zaman hızla ilerliyor teknoloji bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Artık sokaklarda kör ebe, saklambaç, yerden yüksek, misket, tek kale maç, ebelemeç, yakalamaç oynayan çocuklar yok.

Her biri evinde; kendi iç dünyasına dalmış, gerçek dünya ile bağını koparmış, sanal yapay bir dünya veya bilgisayar, playstation ve benzeri oyunlarla gerçeklikten kopuk bir dünyada yaşıyor.

Geleceğe sağlam temellerle hazırlanmadığı gibi aile, akraba ve arkadaşlık bağları da zarar görüyor. Gittikçe yalnız, içine kapanık, sessiz ve bu halden hoşlanan bir insan hâline geliyor.

Teknoloji akıl döndürücü bir şekilde ilerlerken bizlerin aklına neler oluyor?

Çocuklarımızı sokağa çıkaralım. Düşmelerine, eğlenmelerine, arkadaş edinmelerine, kirlenmelerine, oyunlar oynamalarına, toprağı hissetmelerine ön ayak olalım.

Ödül olarak alınan tablet, telefon, laptop, bilgisayar ve türevleri çocuklarımızı bizden koparıyor. Daha az saat ve gözetim halinde kullanmalarını sağlayalım.

Gerçek dostluklar kurmalarını sağlayarak aile bağlarımızı güçlendirelim. Akrabaları ile tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayalım.

Çocuklarımız için bir an önce birşeyler yapalım. Zaman kazanmak, biraz rahat etmek için onları tehlikeli bir savaş ortamının içine, sanal bir dünya ve bilgisayar oyunlarının iki yüzlü ve hastalıklı ortamına terk etmeyelim.

Şimdi çocuklarımızla daha fazla vakit geçirelim.