Zehra Zümrüt Selçuk: "Kadınlara Finansal Okuryazarlık Seminerleri 81 İle Yaygınlaştırılacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Finansal Okuryazarlık Seminerlerinin" yaygınlaştırılması için eğiticilere müteveccih eğitimin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Başşehir Öğretmenevi'nde tertip edilecek eğitime ait bilgi veren Bakan Selçuk, "20 şehirde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel misyon alacak. Emelimiz bu seminerleri 81 şehirde yaygınlaştırmak" diye konuştu.

Bayanlara müteveccih tasarruf ve yatırım gibi ekonomik mevzularda farkındalık oluşturmanın ehemmiyetine vurgu yapan Bakan Selçuk, bayanların ekonomik kuvvetlenmesine müteveccih takviye ve teşviklere ait bilgi verilmesi emeliyle tertip edilen seminerlerin 2018-2023 seneleri Kadının Kuvvetlenmesi Strateji Dokümanı ve Eylem Tasarıyı istikametinde yapıldığını kaydoldu.

Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilen bölümde, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri ile işbirliği yapıldığının altını çizerek, geçtiğimiz yıl 23 ilde gerçekleştirilen seminerlere toplam 7 bin 100 kişinin katıldığını belirtti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)