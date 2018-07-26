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“Zenginliğimiz Farklılığımız” Temalı Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Vali Topaca Verdi

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“Zenginliğimiz Farklılığımız” Temalı Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Vali Topaca Verdi
Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göç ve göçmen konularında farkındalık yaratmak, göçün bir zenginlik olduğunu göstermek amacıyla...

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göç ve göçmen konularında farkındalık yaratmak, göçün bir zenginlik olduğunu göstermek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “zenginliğimiz farklılığımız” temalı resim yarışmasında dereceye giren Batıkent Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayça Kurnaz ile Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Abdulsamet Oğuz’u makamında kabul etti.

Vali Topaca; göç ve göçmenliği anlatan, ülkesini terk etmek zorunda kalmış yabancıların Türkiye’yi ikinci vatanı olarak görmesine vurgu yapan başarılı çalışmaları nedeniyle Ayça Kurnaz ve Abdulsamet Oğuz’a laptop hediye etti.

Vali Topaca, çocukların yaptıkları resimlerde anlatmak istedikleri üzerine onlarla sohbet etti. 

Resmin önemli bir sanat ve resim yapabilmenin de önemli bir meziyet olduğunu söyleyen Vali Topaca “Gördüğünü, hissettiğini, yaşadığını tabloya dökmek Cenab-ı Hakkın herkese verdiği bir özellik değil. Herkes şiir de yazamaz. On kitapta anlatamayacağınızı iki dizede anlatıyor. Mevlana’yı görüyorsunuz. Dolayısıyla sanat da Allah’ın bir vergisi insanlara. İçinizde o var ama geliştirmek size ait. İnşallah bu yeteneğinizi geliştirirsiniz.” dedi. 

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini söyleyen Vali Topaca, onlara seçecekleri meslek konusunda hedeflerini erkenden belirlemelerini, hangi mesleği seçerlerse seçsinler en iyi şekilde yapmalarını öğütleyerek “İnşallah sizler, işinizi iyi yapıp ülkemize, devletimize, milletimize hizmet edeceksiniz. Hizmetin de yolu iyi çalışmaktan geçiyor, iyi eğitimden geçiyor, iyi bir insan olmaktan geçiyor, insanları sevmekten geçiyor.” diye konuştu.

Vali Topaca, ödül alan öğrencilerin velilerini de tebrik ederek çocukların yeteneklerini geliştirmeleri için onlara destek olmalarını istedi. Öğrencilerin anne ve babaları ile bir süre sohbet etti. 

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