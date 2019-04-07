Zeynep demirel ilk filmi “krampon”

Zeynep demirel ilk filmi “krampon” Fenerbahçe’nin ünlü kalecisi Volkan Demirel’in eşinin yapımcılığını üstlendiği bir filmdir. İlk uzun metraj filmi için kolları sıvayan Zeynep Demirel, futbolcu Volkan Demirel’in eşidir.

Zeynep Demirel kurduğu yapım şirketi için çekmeye hazırlandığı ilk uzun metraj filmi için hazırlıklara da başladı. Zeynep Demirel, Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu.

İlk çekeceği filmi ise futbol ile ilgili olacaktır. Kameraları futbola çevirmek istediğini söyleyen Zeynep Demirel, bir futbolcunun hayatını anlatmayı hedefliyor. Krampon filmi için çalışmalara da başlandı. İlham kaynağının eşi olduğunu söyleyen Zeynep Demirel, bildiği bir konu ile ilgili film çekmek istediğini söyledi.

Zeynep Demirel’in İlk Uzun Metraj Filmi

Zeynep Demirel’in ilk filmi Krampon yakın zamanda beyaz perdede seyircileri ile buluşacak. Fenerbahçe’nin milli file bekçisi olan Volkan Demirel’in eşi olan Zeynep Demirel bir yapım şirketi kurdu. Yapım şirketinin ilk filmi olacak olan Krampon yakın zamanda sinemada seyircisi ile buluşacak.

İki çocuk annesi olan Zeynep Demirel, bir futbolcunun hayatını anlatacağı ilk uzun metraj filmi yakında vizyona girecek. Zeynep Demirel, 2008 Belçika güzeli seçilmişti.

Geçtiğimiz yaz Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan Zeynep Demirel, her zaman hayalini kurduğu yapım şirketini sonunda açtı. Bir futbolcunun hayatını anlatacağı Krampon, Volkan Demirel’den ilham alınarak senaryolaştırıldı. 21 yaşında evlenen ve 24 yaşında ilk kızı Yade’yi dünyaya getiren Zeynep Demirel, evlenmesine rağmen okulunu başarıyla bitirdi.

Volkan Demirel’in Eşinin İlk Filmi

Zeynep Demirel kimdir, Zeynep Demirel hayalinin yönetmenlik olmasına rağmen ilk uzun metraj filminde yapımcılık görevini üstlendi. Belgesel filmleri de olan Zeynep Demirel, yapımcı şirketi ile ilk filminin çekimlerine de başladı.

Volkan Demirel ve diğer futbolcuların yaşamlarından esintiler barındıran Krampon için bildiği konulardan ilgilenmeyi tercih ettiği için futbolu tercih ettiğini açıkladı.

Futbol başarı hikayesini kaleme alan Krampon, maddi yetersizlikleri sebebiyle futbol kariyerinde zorluk yaşayan ve sonra zirveye çıkan bir futbolcunun hayatını anlatacak. Zeynep demirel ilk filmi “krampon” yakın zamanda seyircileri ile beyaz perdede buluşacak.