Zeynep Yılmaz Kimdir?

Zeynep Yılmaz 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken yolu Acun Ilıcalı ile kesişen Yılmaz, 10 yıllık beraberliklerini 2003 yılında oturdukları nikah masasında taçlandırdılar. Aynı süre içinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Zeynep Yılmaz, Cine5’te iç film satın alımında 3 yıl kadar çalıştı. Acun Ilıcalı’dan iki kız çocuğu sahibi olmuştur. İlk kızları Leyla Ilıcalı 2004, ikinci kızları Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya gelmiştir. Bir süre sonra kendi mimarlık şirketini kurarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Zeynep Yılmaz hala kendi mimarlık şirketini yönetmektedir. Eşi Acun Ilıcalı ile 13 yıl evli kaldıktan sonra Şile Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ardından boşanmıştır.