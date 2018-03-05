ZEYTİN DALI HAREKATI ZORUNLU İDİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Hedefte Afrin ’inin olduğu Zeytin Dalı Harekatı yla sadece sınırlarımızı terör örgütlerinden temizlemiyoruz, birde içimizdeki ve dışımızdaki odakların kimden yana olduklarını öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca bu harekatta Türk’e Türk’ten başkasının dost olmadığını da bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Sınırlarımız da bize düşmanlık eden terör örgütleri ile ittifak yapan dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler Büyük Türk Milleti’inden öc almak için fırsat kolladıklarını görüyoruz. Buna karşı Afrin’de dünyaya parmak ısıttıran kahraman Mehmetçiklerimiz şehit olma pahasına karlı yağmurlu havalarda çamur balçık demeden terör örgütlerine ve destekçisi ülkelere kan kusturmaya devam ediyor. Yağmur, kar, balçık-çamur demeden vatanı ve bayrağı uğruna kahramanca savaşan büyük bir millet olduğumuzu bütün dünya gördü. Öyle zannediyorum ki her Mehmetçiğin anası çocukken “Vatana helal olsun” diyerek emzirmiş ve beşiğini de “Ya şehit ol ya gazi ol” diye sallamıştır.

İçimizden birilerinin Afrin harekatına karşı çıkmaları doğrumuydu, yanlışmıydı diye tartışması sürerken sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin ve destekçisi batı ülkelerinin yaptıkları kilometrelerce uzayıp giden beton tünellerin kime karşı yapıldiğini durup düşünmemiz gerekir. Hiç şüphe yok ki elbette ki Türkiye’mize karşı yapılmıştır. Şimdi Genelkurmay Başkanlığından beklentimiz bu beton tünellerin resimlerini çekerek Afrin harekatına karşı çıkanların gözünün içine sokmasıdır.

Vatanını ve bayrağını korumak ve savunmak pek öyle kolay değildir. Her şeyden önce koruyanların milli duyguları yerinde olması gerekir. Ben Zeytin Dalı harekatını bir nevi Sakarya savaşlarına benzetiyorum. Hatırlayalım Sakarya Savaşları da 20 gün sürmüştü. Bu savaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı savunulmadan düşmana terk edilemez..” emrini vererek düşman karşısında kararlı bir tutum izlemişti. Yine şairlerimizden biri de:

Gizli açık düşman çok, işte böyledir çevren.

Gece gündüz emek ver, yaşamayı istersen,

Diyerek çevremizde ki düşmanları ve geleceğimizi işaret etmiştir.

Evet Kahraman Mehmetçiğimiz Tarihten gelen şanına yakışır bir şekilde silahını bir kere eline alıp, vatanına ve istiklaline göz diken düşmanların karşısına çıkmaya görsün; bir kere çıktımı düşmanına pes dedirtmeden yakasını bırakmaz.

Mehmetçiğimiz karşısına çıkan Türkiye düşmanı kuvvetleri pes ittirirde içimizde ki Afrin harekatına karşı çıkanları nasıl pes ettiriceğiz? Daha harekat başlamadan önce aralarında eski bakanların, sanatçıların, meclis başkanının ve yazarların bulunduğu 170 imzalı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride “Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar elinizdeki yetki ve taşıdığınız sorumluluk nedeniyle milyonlarca insanımız adına sesleniyoruz” diyerek başladıkları bildiride: “Türkiye’ye bir tehditte bulunmayan Suriye toprağı olan Afrin’e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar yıkım ve acı getireceğini Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz.” Yayınlanan bu bildiride imzası bulunanların terör örgütü destekçilerini savundukları bir gerçektir. Akıllarınca uyarıda bulundukları kimsede Baş Komutan ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Birde bunlardan bazılarının devletin en üst makamlarında bulunmuş kimseler olmasıdır. Bu 170 kişi her halde Türkiye’de değil de ıssız bir adada yaşıyor olsalar gerektir. Sözünü ettikleri Suriye denilen bir ülkenin varlığından söz etmek mümkünmüdür? Savunduklarını iddia ettikleri Kürt toplumu terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden ve baskısından aman Allah demiş yaka silkiyor…Bildiride savunulmak istenen PKK/YPG terör örgütü her girdiği köyde, kasabada ve şehirde vatandaşı evinden yerinden, yurdundan etmiş bir şer örgütüdür.

Bildiride isimleri bulunan muhteremleri özellikle harekatın devam ettiği güney sınırlarımıza gitmelerini tavsiye ediyorum. Gitsinler de yaşanan tablonun nasıl bir tablo dolduğunu gözleriyle bir görsünler…