Zeytin Dalı Harekatımız büyük ordumuzun zaferiyle sonuçlanmıştır

Mustafa Toruntay

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne göz diken teröristleri temizlemek için Afrin ’de başlattığımız Zeytin Dalı Harekatımız çok şükür zaferimizle sonuçlandı.

Sınır güvenliğimizi ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış, huzur getirmek için başlattığımız Afrin Zeytin Dalı Harekatı mız büyük ordumuzun zaferiyle sonuçlanmıştır. Dün itibariyle Afrin merkezi teröristler tarafından temizlenerek, şanlı bayrağımız hükümet binasına asılmıştır. Büyük bir azim ve feraset örneği gösterdiğimiz Zeytin Dalı Harekatımız Çanakkale Zaferimizin bir örneği, bir yansımasıdır. Geçmişte yazdığımız destanların bir tesadüf olmadığını bir kez daha dünyaya gösterdiğimiz Afrin Operasyonu ile büyük ülkemiz, kendi güvenliği için her türlü tasarrufta bulunacağını net bir şekilde ortaya koymuştur.

15 Temmuz hain darbe girişiminden 45 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı ’nı başlatan ve bölgeye huzuru getiren ordumuz, bugün de Afrin’de huzuru sağlamış, bölgede yaşayan mazlumların yardımına koşmuştur. Tarihin üstümüze yüklediği görevleri tek tek yerine getiren ülkemiz, bundan sonra da bu görevlerini yerine getirmeye devam edecek, mazlumlara umut, zalimlere korku olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı ordumuzu, kahraman Mehmetçiklerimizi yürekten kutluyor, harekatımızı yöneten komutanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Destan yazan ecdadın, destan yazan torunlarına selam olsun.