Zorlu Holding, Dünya Saati Uygulamasına Destek'te Bulundu

21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan insan kaynaklı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Zorlu Holding, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) “Dünya Saati” etkinliğine katılarak; 6 Nisan Cumartesi günügenel müdürlük binası Levent 199 veZorlu Center’da ışıkları bir saatliğine söndürdü.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun ve gezegenin gelecekteki refahını gözeten ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni rehber alarak sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanan Zorlu Holding, global meselelere odaklanan projelere destek vermeyi sürdürüyor.

Zorlu Holding bu yaklaşımla, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliğini destekliyor. Uygulama kapsamında; Zorlu Holding, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü, 20.30 ile 21.30 saatleri arasında genel müdürlük binası Levent 199 ve Zorlu Center’da ışıkları bir saatliğine söndürerek destek verdi.

Dünya Saati 7 kıtada, 150’den fazla ülkede uygulanıyor

Dünya Saati, 2007 yılında Avustralya’da binlerce kurum ve milyonlarca insan ile birlikte sembolik yapıların ışıklarını bir saatliğine kapatarak, iklim değişikliğiyle mücadele için tüm dünyaya verdiği mesaj ile başlamıştı. Avustralya’da 2 milyondan fazla insan ve 2.000’den fazla kurum katılımıyla başlayan Dünya Saati kısa bir sürede 7 kıtada, 150’den fazla ülkede, 7.000’den fazla şehirde,milyonlarca insana ulaştı. Dünya Saati, Türkiye’de de 2008 yılından bu yana farklı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli projelerle destekleniyor.