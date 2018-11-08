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Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO otobüsleri bakıma girdi

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Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO otobüsleri bakıma girdi
1 Aralık 2018 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri kışlık lastiklerle değiştirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor.  

VATANDAŞ EMNİYETİ ÖNCELİK

EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın Macunköy’de bulunan atölyelerinde gerçekleştirilen lastik değiştirme çalışmalarına hız verildi.

Başkentlilerin, olumsuz hava şartlarında da güvenli ve konforlu yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla otobüslerin, antifriz ve kalorifer bakımları da büyük bir titizlikle yapılıyor.

Lastik değişimlerinde Avrupa Birliği (AB) kriterleri esas alınıyor. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşu azalan ve buna bağlı olarak frenleme mesafesi artan yaz lastiklerinin AB yönetmeliklerince kabul gören, ‘kar kristali’ sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirerek, araçlar karlı yol şartlarına hazır hale getiriliyor.

YEDEK ÖNEMLER ALINIYOR

Otobüslerde yapılan tüm hazırlıklara karşın, kışın olumsuz hava şartlarına karşı önlem olarak zincirli yedek araçları hazır tuttuklarını ifade eden EGO yetkilileri; yolda kalan, arızalanan araçlar için de dış arıza servisine ait 5 seyyar tamir aracı, 1 lastik onarım aracı, 4 kurtarıcının (vinç) her zaman hazır halde bekletildiği bilgisini verdiler.

Vakumlu lastikler uygun koşullarda ve güvenli bir ortamda saklanıp değiştirilirken, lastik değişimi sırasında iş güvenliği kurallarına da titizlikle uyuluyor. 

ÖZEL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYARI  

Başkentlilerin kış aylarında konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için her türlü tedbiri aldıklarına dikkat çeken EGO yetkilileri, özel araç sürücülerini de araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri ve yazlık lastikleri kullanmamaları konusunda uyarırken, yoğun kar yağışı halinde kent içi ulaşımda Başkentlilere, daha çok toplu taşıma araçları, Metro ve Ankaray’ı tercih etmeleri tavsiyesinde bulundular.

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