Yenimahalle Belediyesi, şehir dışından gelen ve kalacak yer sıkıntısı çeken kanser hastaları ve hasta yakınlarının sıcak yuvası olan Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla moral konseri düzenledi.

Yaklaşık 100 Zübeyde Hanım Konuk Evi sakininin katıldığı etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarını Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ve Eşi Azize Yaşar da yalnız bırakmadı.

“Bu hastalıkta moral ve motivasyon çok önemli”

Konser öncesi konukevi sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, kanser hastalarının moral ve motivasyonunun yüksek olması gerektiğine değindi.

Yaşar, “Öncelikle hepinize acil şifalar diliyorum. Kanser hastalığını yenmek biraz da sizin elinizde, bu hastalıkta moral ve motivasyon çok önemli. Sinirden, stresten, üzüntüden kaçacaksınız. Bizler sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de hastalığınızı yenmek için elinizden geleni yapın. Belediye olarak bu konuk evini ülkemizin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımız için hizmete açtık. Onkoloji Hastanesi’ne gittiğimde yerde, arabada, çimde yatanları görürdüm, bu da beni üzerdi. Şimdi vatandaşlarımız hastane bahçelerinde, yerlerde ve arabalarda yatmıyor. Burada 200 yatak kapasitemizle ücretsiz olarak 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. 4’üncü katımızı da ilik nakli hastalarımıza açtık” dedi.

“Ne mutlu bize”

2014 yılında hizmete giren konukevinin 2018 Nisan ayı itibariyle ağırladığı konuk sayısından da bahseden Yaşar, “2014 yılında hizmete açtığımız Zübeyde Hanım Konukevi, Nisan ayı itibariyle toplamda 88 bin 821 kişiye yuva oldu. Bu bizim için mutluluk verici. Sizlere bir nebze olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Konuşmanın ardından YENİMEK öğretmenlerinin verdiği konser ile coşan hasta ve hasta yakınları, oyun havaları ve halaylarla oynayarak doyasıya bir gün yaşadı. İkram edilen yiyecekleri de afiyetle yiyen konuklar, Başkan Yaşar’a teşekkür etti.