Zübeyde Hanım Konukevi’nde şimdi de hastalara psikolojik destek verilmeye başlandı

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi’nde şimdi de hastalara psikolojik destek sağlanıyor.

Gönüllü olarak Zübeyde Hanım Konukevi 'ni ziyaret eden Uzman Psikolog Gökhan Şahin periyodik olarak her Pazartesi akşamı 17.30- 19.30 saatleri arasında hasta ve yakınlarına moral, motivasyon depolayacak.

“Motivasyon Söyleşileri”nin ilkini Konukevi’nin oturma salonunda gerçekleştiren Şahin, tüm konuklarla önce tek tek tanıştı, ardından da hastalık hikâyelerini dinledi.

Kanser tedavisinde daha başarılı sonuçlar alabilmek için psikolojik destek alınmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Psikolog Gökhan Şahin, esprili anlatımı ile konukevi sakinlerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Lütfen gülümsemekten vazgeçmeyin

115 yaşında hayatını kaybeden babaannesini de hasta ve yakınlarına anlatan Şahin “Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı temiz hava” dedi. Şahin “Sizlerin yaşam kalitenizi arttırmanız, sağlıklı organik gıdalarla beslenmenize özen göstermeniz, pozitif düşüncelerinden asla vazgeçmemeniz ve her şeyden önemlisi yayla havasına, bol oksijene ihtiyacınız var. Nefesiniz iyi olsun. Biliyor musunuz ciddi durunca 11 bin kasınız, gülümsediğinizde yalnızca 15 kasınız çalışıyor. Lütfen gülümseyin” diye konuştu.

Çaresiz olduğunuzu düşünmeyin

Şahin, “Mutsuzluk, isteksizlik, hayattan tat almama, uykusuzluk, yorgunluk, iştahsızlığın yanı sıra endişe atakları, öfke nöbetleri ve ölüm korkusu sıklıkla bu süreçte sizlere sıklıkla eşlik ediyordur. Hastalığın bedenleriniz üzerinde yarattığı bu olumsuz etkileri, birlikte ortadan kaldıracağız. Çaresiz olduğunuzu düşünmeyin. Olumsuz düşüncelerin tedavi sürecinde sizi strese sokacağını düşünerek olumlu düşüncelere yönelin” dedi.