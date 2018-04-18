  • BIST 108.417
  • Altın 177,182
  • Dolar 4,0993
  • Euro 5,0653
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C

Zübeyde Hanım Konukevi’nde şimdi de hastalara psikolojik destek verilmeye başlandı

»
Zübeyde Hanım Konukevi’nde şimdi de hastalara psikolojik destek verilmeye başlandı
Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi’nde şimdi de hastalara psikolojik destek sağlanıyor.

Gönüllü olarak Zübeyde Hanım Konukevi'ni ziyaret eden Uzman Psikolog Gökhan Şahin periyodik olarak her Pazartesi akşamı 17.30- 19.30 saatleri arasında hasta ve yakınlarına moral, motivasyon depolayacak.

“Motivasyon Söyleşileri”nin ilkini Konukevi’nin oturma salonunda gerçekleştiren Şahin, tüm konuklarla önce tek tek tanıştı, ardından da hastalık hikâyelerini dinledi.

Kanser tedavisinde daha başarılı sonuçlar alabilmek için psikolojik destek alınmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Psikolog Gökhan Şahin, esprili anlatımı ile konukevi sakinlerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Lütfen gülümsemekten vazgeçmeyin

115 yaşında hayatını kaybeden babaannesini de hasta ve yakınlarına anlatan Şahin “Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı temiz hava” dedi. Şahin “Sizlerin yaşam kalitenizi arttırmanız, sağlıklı organik gıdalarla beslenmenize özen göstermeniz, pozitif düşüncelerinden asla vazgeçmemeniz ve her şeyden önemlisi yayla havasına, bol oksijene ihtiyacınız var. Nefesiniz iyi olsun. Biliyor musunuz ciddi durunca 11 bin kasınız, gülümsediğinizde yalnızca 15 kasınız çalışıyor. Lütfen gülümseyin” diye konuştu.

Çaresiz olduğunuzu düşünmeyin

Şahin, “Mutsuzluk, isteksizlik, hayattan tat almama, uykusuzluk, yorgunluk, iştahsızlığın yanı sıra endişe atakları, öfke nöbetleri ve ölüm korkusu sıklıkla bu süreçte sizlere sıklıkla eşlik ediyordur. Hastalığın bedenleriniz üzerinde yarattığı bu olumsuz etkileri, birlikte ortadan kaldıracağız. Çaresiz olduğunuzu düşünmeyin. Olumsuz düşüncelerin tedavi sürecinde sizi strese sokacağını düşünerek olumlu düşüncelere yönelin” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimi her şeyin önünde tutan, Yenimahalle Belediyesi, “Okumak Yaşamaktır” Projesi’ne de tam destek verdi13 Nisan 2018 Cuma 11:29
  • Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu12 Nisan 2018 Perşembe 10:37
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 28 Mart- 2 Nisan 2018 tarihlerinde İsveç’te yapılan “Malmö Inter Cup” turnuvasında farkını ortaya koydu12 Nisan 2018 Perşembe 10:33
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Batıkent esnafını kahvaltıda ağırladı11 Nisan 2018 Çarşamba 10:14
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sertkaya ve yönetimini makamında ağırladı10 Nisan 2018 Salı 11:53
  • Başkan Yaşar, ‘Havacılık ve Uzay Günleri 2018’ etkinliğine katıldı10 Nisan 2018 Salı 11:50
  • Yenimahalle'de “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında Finansal Okuryazarlık semineri düzenledi09 Nisan 2018 Pazartesi 10:23
  • Yenimahalle'de Dedeler ve Nineler yarışırken, minik öğrenciler heyecanla onları desteklediler08 Nisan 2018 Pazar 12:28
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle'de08 Nisan 2018 Pazar 12:24
  • Yenimahalle Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul gördü07 Nisan 2018 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim