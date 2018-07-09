  • BIST 99.896
  • Altın 184,405
  • Dolar 4,5458
  • Euro 5,3524
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi inşaatı hızla yükseliyor

»
Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi inşaatı hızla yükseliyor
Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi hızla yükseliyor.

Belediye’nin yaza döneminden sonra 2018 yılı Eylül ayının başı itibarıyla Erdal İnönü Yüzme Havuzu ile başlayacağı açılışların ikincisi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olacak. Bu yıl 24 eseri daha Çankaya kazandıracaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2016 yılının sonunda temeli atılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin farklı donatılarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Alper Taşdelen görev döneminde çok sayıda eseri Çankayalıların hizmetine sunduklarını dile getirerek, “Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik; 3 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde en kıymetli eserlerimizden ikisi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi ve O’nun değerli annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

1000 KİŞİLİK DÜĞÜN, 400 KİŞİLİK NİKAH SALONU

Çankaya’ya geniş kapsamlı bir tesis kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, ilçemizin eksiklerine göre planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi; düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla, kütüphanesiyle binlerce Çankayalıya hizmet verecek. Kapsamlı bir tesisi kazandırmak yatırımlarımız arasında önemli bir noktaydı. 1000 kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin 8 Eylül’de açılışını gerçekleştireceğiz ” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaparak hedef olarak belirlediği 250 bin ton asfaltın üçte birini Mayıs ayından bu yana Çankaya sokaklarına attı04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:17
  • Çankaya Belediyesi Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor03 Temmuz 2018 Salı 10:17
  • Çankaya Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında çocuklar savunma sanatını öğreniyor03 Temmuz 2018 Salı 10:15
  • Çankaya Belediyesi, Orhan Veli Kanık’ın adını yeni yapmakta olduğu bir parkına veriyor02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:24
  • VERGİ BORCU YAPILANDIRMADA 31 TEMMUZ SON GÜN29 Haziran 2018 Cuma 11:52
  • Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde açtığı Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Kampı başladı29 Haziran 2018 Cuma 11:50
  • Çankaya Belediyesi ilçedeki asansörlerin denetimlerini yapıyor28 Haziran 2018 Perşembe 11:07
  • Çankaya Belediyesinin, ücretsiz internet hizmetinden, günde 1000 vatandaş yararlanıyor28 Haziran 2018 Perşembe 11:03
  • Çankaya Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine 24 saat devam ediyor27 Haziran 2018 Çarşamba 10:23
  • Çankaya Belediyesi'nden Cebeci'ye acil asfalt müdahalesi26 Haziran 2018 Salı 12:14
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim