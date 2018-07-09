Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi inşaatı hızla yükseliyor

Çankaya Belediyesinin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi hızla yükseliyor.

Belediye’nin yaza döneminden sonra 2018 yılı Eylül ayının başı itibarıyla Erdal İnönü Yüzme Havuzu ile başlayacağı açılışların ikincisi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olacak. Bu yıl 24 eseri daha Çankaya kazandıracaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2016 yılının sonunda temeli atılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nin farklı donatılarıyla büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Alper Taşdelen görev döneminde çok sayıda eseri Çankayalıların hizmetine sunduklarını dile getirerek, “Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik; 3 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde en kıymetli eserlerimizden ikisi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi ve O’nun değerli annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

1000 KİŞİLİK DÜĞÜN, 400 KİŞİLİK NİKAH SALONU

Çankaya’ya geniş kapsamlı bir tesis kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, ilçemizin eksiklerine göre planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi; düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla, kütüphanesiyle binlerce Çankayalıya hizmet verecek. Kapsamlı bir tesisi kazandırmak yatırımlarımız arasında önemli bir noktaydı. 1000 kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinin 8 Eylül’de açılışını gerçekleştireceğiz ” diye konuştu.