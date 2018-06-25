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Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin Modern Dans Atölyesi ilk mezunlarını verdi

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Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin Modern Dans Atölyesi ilk mezunlarını verdi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin Modern Dans Atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi. Merkezin modern dans atölyesine devam eden minikler, yıl boyu yaptıkları çalışmaları Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenledikleri gösteriyle sergiledi.

İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan minikler, dakikalarca alkışlanmalarının ardından katılımcı sertifikası alarak ilk mezunlar olmanın mutluluğunu yaşadı. 

SANAT OKULU GİBİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin ismini taşıyan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 3 kattan oluşuyor. Yıldızevler Mahallesi’nde bin 100 metrekare alan üzerinde inşa edilen Çankaya’nın prestij  projelerinden Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sinema, resim, müzik, edebiyat ve sanat atölyeleri ile her yaş grubu için sanat okulu gibi faaliyet gösteriyor.

Giriş kattaki salonlarıyla sergilere ev sahipliği yapan Merkez, alt katta atölyeleri üst katta ise konferans salonu ile hizmet veriyor.

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