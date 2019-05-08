Tavuk Karası Nedir, Neden Olur?
Tavuk Karası Nedir, Neden Olur? Tavuk karası geceleri ya da karanlık ortamlarda iyi görmeyi zorlaştıran, gece körlüğü adı da verilen kalıtımsal bir hastalıktır. Gece körlüğüDevamını Okuyun
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Tavuk Karası Nedir, Neden Olur? Tavuk karası geceleri ya da karanlık ortamlarda iyi görmeyi zorlaştıran, gece körlüğü adı da verilen kalıtımsal bir hastalıktır. Gece körlüğüDevamını Okuyun
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