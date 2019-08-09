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Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları
Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Benzine indirim geldi
Ekonomi
Benzine indirim geldi
ABD’li çiftçiler, Trump’ın ticaret politikalarına isyan ediyor
Ekonomi
ABD’li çiftçiler, Trump’ın ticaret politikalarına isyan ediyor
Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor
Ekonomi
Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor
07 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Ekonomi
07 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
07 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Ekonomi
07 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ekonomi
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı
İstanbul ihracatçıları, ihracatını arttırdı
Ekonomi
İstanbul ihracatçıları, ihracatını arttırdı
Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başlıyor
Ekonomi
Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başlıyor
21°
açık
Namaz Vakti 09 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

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