Ankara İtfayesi'nde Kimyasal Eğitim

ANKARA İTFAİYESİ'NDE KİMYASAL EĞİTİM…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle gerek personelini gerekse vatandaşları can güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından itfaiye personeline; son dönemde artan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara karşı daha etkin ve hızlı şekilde ilk müdahale yöntemleri konularında eğitim verildi.

BİLİNÇLİ MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda gerçekleşen eğitimde KBRN olaylarında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarının standartları, saha ve olay yerinde yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ruşen Koray Eyison tarafından verilen eğitimde; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler hakkında detaylı bilgi verilirken, tehdit içeren olayların gerçekleşmesi halinde yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak da gösterildi.

“EĞİTİMLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR”

Son yıllarda siyanür başta olmak üzere kimyasal içerikli kazalar ve ölümlerin arttığının altını çizen İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Sürekli olarak personelimizin can güvenliğini sağlamak için eğitimler düzenliyoruz. KBRN olayları da bizim son zamanlarda karşılaştığımız tehditlerden bir tanesi. Bu konuda itfaiyeci arkadaşlarımızı bilinçlendirdik. Eminim ki bu eğitim, gerek arkadaşlarımız gerekse çevrede bulunan vatandaşlarımız için olaylara müdahale ederken büyük fayda sağlayacaktır” dedi.