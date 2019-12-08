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24 saat ilçemizi takip ediyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece gündüz demeden gerek vatandaşla gerekse esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

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24 saat ilçemizi takip ediyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece gündüz demeden gerek vatandaşla gerekse esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Köse’nin son ziyaret adresi gece mesaisi yapan Boğaziçi ve Küçükkayaş esnafı oldu. Berberinden taksi durağına, dolmuş şoförlerinden restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret eden Köse, “Günün 24 saati ilçemizi takip ediyor, esnafımızın beklentilerini yerinde öğrenmek için onların yanında, sokakta oluyoruz” dedi.

 Gönüllere dokunuyoruz

Vatandaşların istek ve taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her çalışmayı Mamaklıların yaşamını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Bunun içinde ilçemizde yaşayan herkesle bir ve bütün olmak için sürekli irtibat halinde oluyor, gönüllere dokunuyoruz “dedi.
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