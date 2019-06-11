Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır?

E-Okul Takdir Teşekkür Hesaplama İşlemi

Bu hafta 2018 – 2019 eğitimi döneminin sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci 14 Haziran 2019 Cuma günü karne alma heyecanı yaşayacak. Karnelerinde yer alan notları merak eden milyonlarca öğrenci, şimdiden e-Okul sistemine giriş yaparak not bilgilerini kontrol etmeye başladı. Bununla birlikte notlarını online platformda görüntüleyen öğrenciler, nasıl takdir veya teşekkür belgesi alabileceklerini araştırmaya devam ediyor. Takdir teşekkür hesaplama işlemi, son günlerin internet üzerinde en çok araştırma yapılan konuları arasına girmesinin ardından bu alanda merak edilen tüm detayları haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerine kavuşacak olan milyonlarca öğrenci nasıl takdir teşekkür alınır sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere verilmesinde belirli şartların oluşmasına dikkat ediyor. Kurum tarafından belirlenen bu koşullar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde açık ve net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu yönetmeliğe göre e-Okul ile birlikte takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? İşte milyonlarca öğrencinin internet üzerinden araştırma yaptığı bu konularla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

Takdirname ve Teşekkür Belgesi Hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre takdirname ve teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken birtakım koşullar bulunmaktadır. Söz konusu ilgili yönetmeliğe göre; derslerinde üstün başarı ortaya koyarak, sorumlu olduğu tüm derslerinde başarılı notlar alan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmaktadır. Ancak bu noktada öğrencilerin davranış puanlarının da 100 puan olması gerekmektedir. Bununla birlikte bu şartları sağlayan öğrenciler, öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından belge almaya hak kazanırlar.

Teşekkür Belgesi Nasıl Alınır?

14 Haziran 2019 Cuma günü karne alacak olan milyonlarca öğrenci, teşekkür belgesi nasıl alınır sorusuyla, karnelerinin yanında teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını şimdiden merak etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre öğrencilerin teşekkür belgesi almaya hak kazanabilmeleri için, dönem puanlarının ağırlıklı ortalamalarının 70,00 ila 84,99 puan aralığı içinde olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan tüm öğrenciler, doğrudan teşekkür belgesiyle ödüllendirilmektedir.

Takdir Belgesi Nasıl Alınır?

Takdirname belgesi nasıl alınır sorusu da son günlerde karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci tarafından internet üzerinde hakkında araştırma yapılan konular arasına yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirlenen hükümlere göre öğrencilerin eğitim dönemleri sonunda karneleriyle birlikte takdirname belgesi almaları için önemli bir koşul bulunmaktadır. Bu koşula göre eğitim dönemi sonunda dönem ağırlıklı puan ortalamalarının 85,00 ve daha üstü bir puan aralığında olmaları durumunda bütün öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

Üstün Başarı Belgesi Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde takdir ve teşekkür belgelerinin yanı sıra üstün başarı belgesinin de nasıl alınacağına dair birtakım açıklamalar ve hükümler bulunmaktadır. İlgili yönetmelikte yer alan ifadelere göre, ortaöğretim eğitimi süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdirname belgesi almaya hak kazanmış olan öğrenciler üstün başarı belgesi ile ödüllendirilmektedir. Dolayısıyla ortaöğrenim yıllarında her zaman takdir almayı başaran öğrenciler bu ödülü almaya hak kazanmaktadır.

Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca girdikleri sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, olması durumunda proje ödevlerinin puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet veya temrin puanlarının ortalaması, hesaba katılarak aritmetik ortalama alınmaktadır. Bu sayede öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Aritmetik ortalama hesaplamalarında bölme işlemi esnasında virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülmektedir. Eğitim öğretim yılı sonunda derslerden başarılı bir şekilde geçebilmek için, birinci dönem ve ikinci dönemin aritmetik ortalaması sonucu elde edilen değerin en az 50 olması şartı bulunmaktadır. Bunun yanında birinci dönemde hangi puan alınırsa alınsın ikinci dönemin puanının en az 70 olması durumunda da öğrenci o dersten başarılı bir şekilde geçmiş sayılmaktadır.

Devamsızlık Takdir ve Teşekkür Belgelerini Etkiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 1 Eylül 2019 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, yukarıda belirttiğimiz ağırlıklı dönem not ortalamalarını tutturmaları halinde teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanabiliyor. Ancak devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda da 30 günü aşması durumunda, ders puanları ne olursa olsun öğrenciler başarısız olarak kabul edilecek ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Alfa Haber Ajansı (AHA)