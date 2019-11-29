Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:02 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:23 TSİ

Doğuş Oto Ankara Kampanyaları

Doğuş Oto Ankara Kampanyaları, Doğuş Oto Ankara kampanyaları sayesinde avantajlı fiyatlara hizmet alabilirsiniz.
mask

Doğuş Oto Ankara Kampanyaları

Doğuş Oto Ankara kampanyaları sayesinde avantajlı fiyatlara hizmet alabilirsiniz. Doğuş otomotiv firması olarak toplam 6 markanın temsili için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bayilik bulunmaktadır. Doğuş Oto firmalarına;

·        İstanbul

·        Ankara

·        Bursa

·        Kocaeli illerinde ulaşabilirsiniz.

Doğuş Oto’da Müşterileri Neler Bekliyor?

Doğuş Oto müşterilerine bir otomobilin ihtiyacı olan her şeyi sunar;

·        Yeni araç alım satım

·        İkinci el araç

·        Sigorta

·        Doğuş Oto aksesuar

·        Finansman hizmetleri bu hizmetlerden bazılarıdır.

Hem Uygun Fiyatlı Hem de Kaliteli Kampanyalardan Faydalanma İmkanı Doğuş Oto’da

Firmada VW araçlarına, Audi, Porsche, Seat ve son olarak Skoda markalarına ulaşabilirsiniz. Yetkili satış temsilcisi olan Doğuş Oto, müşterilerinin uygun fiyatlı hizmetlerden faydalanması için kampanyalar sunar. Kampanyalardan faydalanmak için toplam 7 bölgede faaliyet gösteren ve 36 adet yetkili satış noktası bulunan temsilcilikleri ziyaret edebilirsiniz. Doğuş Oto misyonunu, gerek binek gerekse de ticari olan araç markalarının satışını yüksek kalitede gerçekleştirmek olarak açıklamıştır. Bu da yalnızca kampanyalardan faydalanmayacağınız, kaliteli kampanyalardan faydalanacağınız anlamına gelmektedir.

Kampanyalardan Faydalanmak için Doğuş Oto ile İletişime Geçin

Size en yakın Doğuş Oto hizmet noktasını bulmak için resmi web sitesinde yer alan hakkında kısmını ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz yine aynı kısımda yer alan iletişim formu kısmını doldurarak yetkili temsilci ile irtibata geçebilirsiniz. Formda;

·        Adınız,

·        Soyadınız,

·        E-posta adresiniz,

·        Mobil numaranız,

·        Bölgeniz,

·        Var ise plaka bilginiz,

·        Mesajınız eksiksiz olarak doldurulduktan sonra iletişim izni belgesinin okunup onaylanması gerekmektedir.

Eğer destek ve yol yardım hattına doğrudan ulaşmak isterseniz 444 40 05 hatlı telefon numaralarından haftanın her günü ve her saati irtibat kurabilirsiniz.

Yüzde 5 indirimli servis randevusu almak isteyen müşteriler resmi web sitesi adresindeki bilgileri doldurarak indirimli servis avanajından faydalanabilirler. Bunun için sol sekmede yer alan en alttaki linki tıklamanız yeterli. Doğuş oto ankara kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Doğuş Oto müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Bugün 11:02 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri mask
Ankara Namaz Vakitleri ve Ezan Saatleri
Sivrisinek ısırığını hafife almayın mask
Sivrisinek ısırığını hafife almayın
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tokat haftası gala yemeğinde tanıtıldı mask
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tokat haftası gala yemeğinde tanıtıldı
Doğuş Oto Ankara Kampanyaları mask
Doğuş Oto Ankara Kampanyaları
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat! mask
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat!
Şefler yemek yaptıkça izleyenler online yemek siparişine yöneliyor mask
Şefler yemek yaptıkça izleyenler online yemek siparişine yöneliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu mask
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL