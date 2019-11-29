Doğuş Oto Ankara Kampanyaları

Doğuş Oto Ankara kampanyaları sayesinde avantajlı fiyatlara hizmet alabilirsiniz. Doğuş otomotiv firması olarak toplam 6 markanın temsili için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bayilik bulunmaktadır. Doğuş Oto firmalarına;

· İstanbul

· Ankara

· Bursa

· Kocaeli illerinde ulaşabilirsiniz.

Doğuş Oto’da Müşterileri Neler Bekliyor?

Doğuş Oto müşterilerine bir otomobilin ihtiyacı olan her şeyi sunar;

· Yeni araç alım satım

· İkinci el araç

· Sigorta

· Doğuş Oto aksesuar

· Finansman hizmetleri bu hizmetlerden bazılarıdır.

Hem Uygun Fiyatlı Hem de Kaliteli Kampanyalardan Faydalanma İmkanı Doğuş Oto’da

Firmada VW araçlarına, Audi, Porsche, Seat ve son olarak Skoda markalarına ulaşabilirsiniz. Yetkili satış temsilcisi olan Doğuş Oto, müşterilerinin uygun fiyatlı hizmetlerden faydalanması için kampanyalar sunar. Kampanyalardan faydalanmak için toplam 7 bölgede faaliyet gösteren ve 36 adet yetkili satış noktası bulunan temsilcilikleri ziyaret edebilirsiniz. Doğuş Oto misyonunu, gerek binek gerekse de ticari olan araç markalarının satışını yüksek kalitede gerçekleştirmek olarak açıklamıştır. Bu da yalnızca kampanyalardan faydalanmayacağınız, kaliteli kampanyalardan faydalanacağınız anlamına gelmektedir.

Kampanyalardan Faydalanmak için Doğuş Oto ile İletişime Geçin

Size en yakın Doğuş Oto hizmet noktasını bulmak için resmi web sitesinde yer alan hakkında kısmını ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz yine aynı kısımda yer alan iletişim formu kısmını doldurarak yetkili temsilci ile irtibata geçebilirsiniz. Formda;

· Adınız,

· Soyadınız,

· E-posta adresiniz,

· Mobil numaranız,

· Bölgeniz,

· Var ise plaka bilginiz,

· Mesajınız eksiksiz olarak doldurulduktan sonra iletişim izni belgesinin okunup onaylanması gerekmektedir.

Eğer destek ve yol yardım hattına doğrudan ulaşmak isterseniz 444 40 05 hatlı telefon numaralarından haftanın her günü ve her saati irtibat kurabilirsiniz.

Yüzde 5 indirimli servis randevusu almak isteyen müşteriler resmi web sitesi adresindeki bilgileri doldurarak indirimli servis avanajından faydalanabilirler. Bunun için sol sekmede yer alan en alttaki linki tıklamanız yeterli. Doğuş oto ankara kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Doğuş Oto müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.