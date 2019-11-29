Tren Kazası Haberleri , Güncel Tren Kazası Haberleri

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Ankara Tren Kazaları için Son Dakika Haberleri

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Ankara Tren Seferleri Açıldı mı?

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Ankara Haber Tren

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Ankara’da Hızlı Tren Haberleri

Ankara tren garı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından kurulmuş olan Ankara'daki merkez tren istasyonu olarak sıkça kullanılmaktadır. Ankara tren garı, hızlı tren kullanımını sağlayan bir istasyondur ve Altındağ ilçesi Ulus Semtinde bulunur. İlk hizmet binası Anadolu Demiryolları'nın bir istasyonu olarak 1892 senesinde kurulmuştur. Ankara hızlı tren ile ilgili tüm haberlere ve sefer bilgilerine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Yüksek hızlı tren ile:

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· Ankara - Konya

· Ankara - Eskişehir

· İstanbul – Konya’ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Ankara’da Tren Haberleri Son Dakika

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