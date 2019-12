Can Yaman Kimdir?

Son yılların en tartışmalı isimlerinden biri olan Can Yaman, 2014 yılından itibaren birçok farklı televizyon dizisinde rol almıştır. Fiziği ve hayranlarıyla çok sık gündeme gelen Can Yaman, dizlerde göstermiş olduğu başarılı performansla herkes tarafından tanınmaya başlamıştır. Birçok farklı televizyon yapımında rol almasına rağmen asıl çıkışını başrollerinde; Demet Özdemir, Cihan Ercan, Öznur Serçeler vb. isimlerin yer aldığı Erkenci Kuş adlı dizide yakalamıştır.

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Can Yaman, dizilerinin İspanya’ya satılmasının ardından İspanya ve İtalya ziyaretlerinde olağan üstü bir hayran kitlesiyle karşılaşmıştır.

Can Yaman Kimdir? Hayatı ve İlk Yılları

8 Kasım 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Can Yaman, televizyon ekranlarına geniş bir izleyici kitlesi bulan birçok yapımda rol almıştır. Lise eğitimini İtalyan Lisesinde tamamlamasının ardından, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren ve buradan başarıyla mezun olan Can Yaman, 2012 yılından sonra oyunculuk kariyeri için çalışmalara başlamıştır.

Hukuk fakültesinden mezun olmasının ardından avukatlık yapmaya başlayan Can Yaman, aynı dönemlerde hobi olarak oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk defa 2014 yılında kamera karşısına çıkmaya karar veren Can Yaman, bir dönemin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Gönül İşleri dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu Sinem Kobal ile dizde rol alan Yaman, kısa süre içinde birçok kişi tarafından tanınmıştır.

2015 yılında Fox TV’de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan Can Yaman, ilk defa başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Gündem yaratan açıklamaları ve aşklarıyla çok sık gündeme gelmeye başlayan Can Yaman, takip eden dönemlerde TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Hangimiz Sevmedik adlı dizide rol almıştır.

2017 yılında Dolunay adlı dizide tekrardan izleyici karşısına çıkan Can Yaman, bu dizinin ardından Star TV’de yayınlanmaya başlayan Erkenci Kuş adlı yapımda, Can Divit karakterine hayat vermiştir. Erkenci Kuş dizisinde rol arkadaşı Demet Özdemir ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ikili hakkında aşk dedikoduları da çıkmıştır.

Can Yaman boyu ve fiziği ile çok sık gündeme gelerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin tepkisini de çekmiştir. 1.83 cm boyunda ve 70 kilo ağırlığında olan Can Yaman, şuan için herhangi bir projede yer almamaktadır.

Can Yaman kimdir boyu kilosu

Yakışıklı oyuncu 183 cm boyunda ve 70 kilodur. Siyah saçlı ve kahverengi gözlere sahiptir. Lisanlı basketbolcudur.

Can Yaman Dizileri

2014 yılından beri çok sayıda televizyon dizisinde rol alan Can Yaman, özellikle Erkenci Kuş adlı yapımla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Can Yaman dizileri arasında:

· Gönül İşleri (Bedri)

· İnadına Aşk (Yalın Aras)

· Hangimiz Sevmedik (Tarık)

· Dolunay (Ferit)

· Erkenci Kuş (Can Divit)

Yer almaktadır. Son dönemin ilgiyle takip edilen isimlerinden biri olmayı başaran Can Yaman, yaptığı her hareketle ve açıklamayla gündemde ilk sırada yerini almayı başarmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, İtalyanca bilmektedir.