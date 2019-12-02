Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:50 TSİ- Sağlık G: Bugün 09:54 TSİ

Evlilik öncesi danışmanlık neleri kapsar?

Evlilik öncesi, düğün telaşı derken göz ardı edilen ancak en önemlisi olan ve çiftler için zorunlu kılınan; danışmanlık hizmeti nedir?

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, açıkladı.

Evlilik öncesi danışmanlık, önemli bir sağlık kontrolüdür. Yakında hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin orak hücre anemisi gibi genetik kan hastalıklarına veya hepatit B, C ya HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara sahip olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eşlerde keşfedilen herhangi bir hastalığı birbirlerine geçirme ihtimalini önlemek amacıyla, bir tıbbi konsültasyon sağlamak ve mükemmel sağlıklı bir aile planlamaya yardımcı olmak için, seçenekler ve alternatifler sunulur. Ayrıca evlilik öncesinde yapılan bu kontroller çiftlerin birbirleri ile nasıl ilgileneceği konusunda da yardımcı olur.

Evlenmeden önce son 6 ay içerisinde yaptırmanızda fayda var!

Evlilik öncesi danışma evlilikten önce herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak tavsiye edilen zaman dilimi evlilikten önceki 6 aydır. Bu süreçte genellikle, talasemi gibi bir kan anormalliği olup olmadığını belirlemek için rutin bir kan testi ve hemoglobin analizi yapılır. Ayrıca iltihaplanma sürecini bilmek için eritrosit sedimantasyon hızı da öğrenilir. Kan testi ve rhesus faktör testi ile daha sonra doğabilecek olan bebeğin de kan grubunun bilinmesine yardımcı olur ve fetüs için oldukça yararlıdır. Böbreklerin fonksiyonlarını görmek ve böbrek yolları ya da idrar yolları ile alakalı bir problem olup olmadığını belirlemek için; idrar testi gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra; diyabet için kan şekeri testi, Hepatit B için HBsAG, frengi hastalığı için VDLR/RPR testi ve Toxoplasma parazit, Rubella virüsü, Sitomegalo virüsü, herpes virüsü gibi fetüs ve prematüre bebeklerde ciddi tehlikelere yol açabilecek enfeksiyonlar için TORCH testi yapılır.

“Evlenmeden önce zorunlu tutulmaktadır”

Evlilikten önce birçok kişinin kafasında, evlilik öncesi sağlık danışmanlığının gerekli olup olmadığına dair soru işaretleri bulunur. Ayrıca bu test, evlenmeden önce zorunlu tutulmaktadır. Yani kanunlar gereği evlenmeden önce bütün çiftlerin, evlilik öncesi danışmadan geçmesi gerekir. Çünkü frengi gibi bazı hastalıklara sahip olan kişilerin, evlenmesi kanunen yasaktır. Bu nedenle, evlenmeden önce mutlaka sağlık testi yaptırmak gerekir.

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Demans hastalığında erken tanı önemli mask
Demans hastalığında erken tanı önemli
Çocuğunuz tuvalete koşarak ya da son dakika gidiyorsa dikkat! mask
Çocuğunuz tuvalete koşarak ya da son dakika gidiyorsa dikkat!
Çocuğunuza grip aşısı yaptırmakta kararsız mısınız? mask
Çocuğunuza grip aşısı yaptırmakta kararsız mısınız?
Vertigo: Hastalık değil, belirti! mask
Vertigo: Hastalık değil, belirti!
Batı Nil Virüsü sıtmanın yerini aldı mask
Batı Nil Virüsü sıtmanın yerini aldı
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun! mask
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
İmplant tedavisinde mutlaka uyulması gereken kurallar mask
İmplant tedavisinde mutlaka uyulması gereken kurallar
Sivrisinek ısırığını hafife almayın mask
Sivrisinek ısırığını hafife almayın
Koku alma bozuklukları Alzheimer'in habercisi olabilir mask
Koku alma bozuklukları Alzheimer'in habercisi olabilir
AIDS hakkında merak edilen her şey! mask
AIDS hakkında merak edilen her şey!

Bugün 09:50 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çocuğunuza grip aşısı yaptırmakta kararsız mısınız? mask
Çocuğunuza grip aşısı yaptırmakta kararsız mısınız?
Vertigo: Hastalık değil, belirti! mask
Vertigo: Hastalık değil, belirti!
Evlilik öncesi danışmanlık neleri kapsar? mask
Evlilik öncesi danışmanlık neleri kapsar?
Koku alma bozuklukları Alzheimer'in habercisi olabilir mask
Koku alma bozuklukları Alzheimer'in habercisi olabilir
AIDS hakkında merak edilen her şey! mask
AIDS hakkında merak edilen her şey!
Babada prostat varsa kızında meme kanseri görülebilir mask
Babada prostat varsa kızında meme kanseri görülebilir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Polisten kaçan Silahlı şahıslar parti alanına daldı katliam yaşandı mask
Polisten kaçan Silahlı şahıslar parti alanına daldı katliam yaşandı
Anne ile genç kızın hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı mask
Anne ile genç kızın hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
Minibüsçü tartıştığı genç kızları sokak ortasında darp etti mask
Minibüsçü tartıştığı genç kızları sokak ortasında darp etti
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı mask
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı mask
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı
İran uyruklu şahıs kiraladığı evde ölü olarak bulundu mask
İran uyruklu şahıs kiraladığı evde ölü olarak bulundu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL