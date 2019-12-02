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Vertigo: Hastalık değil, belirti!

Baş dönmesine işitme kaybı eşlik ediyorsa…

Tuğçe Cantürk
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun: “Vertigo, tek başına bir hastalık değil, bir belirtidir. Hastanın uğultu, çınlama, işitme kaybı gibi eşlik eden bulguları varsa KBB hastalıkları uzmanına yönlendirilmelidir. Baş dönmesi ile birlikte çift görme, peltek konuşma, bilinç kaybı, yürürken denge kaybı varsa hastanın öncelikle bir nöroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekir.”

“Baş dönmesi; etraf ve eşyaların dönmesi, bulantı ve kusmayla karşımıza çıkabileceği gibi bazen sadece başta boşluk hissi ve sersemlik şeklinde de karşımıza çıkabilir. Modern hayatın bize getirdiği bazı yükler sonucunda stresle birlikte vertigo şikayetinde de son zamanlarda hatırı sayılır miktarda artış görmekteyiz” diyen Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, vertigo ile ilgili bilgiler verdi…

HASTALIK DEĞİL BELİRTİ!

“Vertigo, baş dönmesi anlamına gelmektedir. Tek başına bir hastalık değil, bir belirtidir. Vücuttaki birçok sistemden kaynaklanacağı gibi birçok hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkar. Orta kulak ve denge organını da barındıran iç kulak hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi işitme ve denge sinirindeki sorunlardan da kaynaklanabilir. Bunların dışında beyin ve özellikle beyincik ile ilgili rahatsızlıklar, astigmatizm gibi bazı göz hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, kansızlık, diyabet gibi birçok dahili ve endokrin sistemini ilgilendiren hastalıklardan köken alabilir. Beyine giden kan akımında azalma, damar sertliği, beyindeki küçük enfaktüs alanlarından da baş dönmeleri köken alabilir.”

KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ VARSA NÖROLOJİ UZMANI DA GÖRMELİ

“Vertigo ile gelen hastanın yakınmalarını iyi değerlendirmek gerekir” diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, “Hekim tarafından doğru sorgulamayla birçok hastalığın tanısı konulabilir. Hastanın uğultu, çınlama, işitme kaybı gibi eşlik eden bulguları varsa KBB hastalıkları uzmanına yönlendirilmelidir. Ayrıca hastanın sorgulanmasında kullandığı ilaçlar ve tanı konmuş hastalıkları da araştırılmalıdır. Baş dönmesi ile birlikte çift görme, peltek konuşma, konuşma güçlüğü, bilinç kaybı, vücudun bir tarafında güç kaybı, yürürken denge kaybı veya bir tarafa çekme gibi bulgular varsa hastanın öncelikle bir nöroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekir” dedi.

BEYİNE GİDEN KAN AKIMI ÖLÇÜLEBİLİR

“Bundan sonra yapılacak işlem hastanın fizik muayenesidir. Fizik muayenesinde biz KBB hekimleri olarak rutin KBB muayenesi dışında işitme testleri ve kan tahlilleri istiyoruz. Bu tahliller arasında B12 ve folik asit düzeyleri, kan şekeri, hemogram dediğimiz kan değerleri, tiroid bezi fonksiyon testleri ve kandaki sodyum, potasyum değerleri gibi elektrolit incelemeleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, lipid ve kolestrol seviyeleri sayılabilir. Muayene esnasında mutlak kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Bunların haricinde vertigo ile ilgili kulağa sıcak ve soğuk su verilerek yapılan kalorik testler, videonistagmografi (VNG, postrografi) gibi ileri denge testleri yapılabilir. Ayrıca hekim tarafından gerek duyulduğunda bilgisayarlı tomografi (BT) ve baş boyun manyetik rezonans (MR) çekilebilir. Yine gerek görülen hastalarda doppler ultrasonografi ile beyine giden kan akımı ölçülebilir.”

KULAK ÇINLAMASI EŞLİK EDEBİLİR

“KBB ile ilgili baş dönmeleri dediğimiz zaman; orta kulak iltihapları vestibüler nöronit dediğimiz denge sinirinin iltihabı, iç kulak sıvılarındaki dengesizliklere bağlı meniere hastalığı, atmosfer basıncındaki ani değişiklikler (dalış sporu, uçak seyahatindeki basınç değişiklikleri gibi), kullanılan bazı ilaçlardan kaynaklanabilen ototoksiside, işitme sinirinden köken alan akustik nörinom dediğimiz tümoral hastalıklar sayılabilir. Bunların dışında iç kulak yapılarındaki bazı anomalilerden kaynaklanan rahatsızlıkları akla getirmek gerekir. Meniere hastalığı dediğimiz zaman ataklar halinde gelen, işitme kaybı, baş dönmesi, kulakta dolgunluk hissi ve çınlama ile seyreden, ataklardan sonra işitme kaybının kısmen düzeldiği ve tekrarlama eğilimde olan bir rahatsızlığı anlıyoruz. İlaçla yapılan kriz tedavisinin dışında ameliyata kadar giden birçok tedavi yöntemleri bulunmaktadır.”

KAHVE VE ÇİKOLATADAN UZAK DURMAKTA FAYDA VAR

“Vertigo problemi yaşayan hastalarının özel yaşantılarına dikkat etmeleri gerekir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, “Düzenli uyku ve mümkün olduğunca stresten uzak durmak önemlidir. Aşırı tüketilen alkol, sigara, kahve, diğer kafeinli içecekler ve çikolata vertigo ataklarını tetikleyebilir. Ayrıca bu hastaların ağır olmayan düzenli sportif faaliyetler yapmaları da önerilir. Araç kullanmak, yükseğe çıkıp perde asmak, ampul değiştirmek gibi tehlikeli işlemlerden baş dönmesi düzelene kadar kaçınmak gerekir. Bu saydıklarımızın dışında vertigo ataklarını önleyebilecek başka bir önlem bulunmamaktadır” diyerek uyardı.

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